Keeper Lunde tangerer i EM-finalen Dyhre Breivangs rekord på 305 landskamper. 40-åringen fra Kristiansand har vunnet to OL-gull, fire EM-titler og VM-gull en gang. Men hun har ikke spilt finale på åtte år. Den tapte EM-finalen for Makedonia i 2012 var hennes siste finaleopptreden.

Norge spiller sin 11. finale på bare 14 EM-sluttspill siden starten i 1994. Håndballjentene står notert med syv EM-titler. Men for to år siden ble Norge bare nummer 5 under EM i Frankrike.

Norge og Frankrike møttes med mange av de samme spillerne i EM-semifinalen i Göteborg for fire år siden. Den kampen vant Norge 20-16 etter fantastisk keeperspill av Silje Solberg. Håndballjentene ble to dager senere europamestre - Norges foreløpig siste tittel.

Norge og Frankrike har ikke møttes i mesterskap siden VM-finalen for tre år siden. Det har jevnt i mange landskamper siden den gang, men Norge har vunnet de tre siste. Senest 29-28 i en dramatisk kamp i Århus under Golden League 3. oktober. Veronica Kristiansen var kampens store spiller med sine ni scoringer.

