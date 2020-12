Lars Lagerbäck bekrefter at han fikk sparken

Det var Norges Fotballforbund som tok initiativ til å avslutte kontrakten til Lars Lagerbäck før tiden, opplyser svensken i en pressemelding.

FORLOT NORGE: Dette var det siste norsk presse fikk se av Lars Lagerbäck på norsk jord før han var ferdig som landslagssjef. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Etter samtale med og ønske fra NFF, Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt, kommer undertegnede til å slutte som landslagstrener, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Grunnen til dette er at vår kontrakt med gjensidig mulighet for oppsigelse strekker seg til og med et eventuelt VM-sluttspill. Nå vil NFF isteden ha en «langsiktig løsning» med tanke på både kommende VM-kvalifisering og påfølgende EM-kvalifisering.

Han forteller at 2020 ikke ble et fremgangsrikt år med tanke på resultater og prestasjoner. Han forteller at de mislyktes med å være best når det gjelder, og at to avlyste kamper pluss pandemien ikke ga de muligheten til å vinne Nations League. «That’s football sometimes» skriver Lagerbäck.

– Det er alltid trist å forlate et lag som man har jobbet med i mange år. Blant annet med tanke på vårt støtteapparat som har bidratt på en veldig god måte til våre prestasjoner, og vist stor lojalitet på og utenfor banen. Videre at spillergruppen med noen få unntak på alle måter har vist en profesjonell holdning og gjort veldig gode arbeidsinnsatser.

Det står også i pressemeldingen at det er undertegnede som forlater landslaget. Den er signert av både Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen.

Lagerbäck avslutter sin pressemelding med følgende kryptiske melding:

«Till sist, kom bara ihåg varför ni vinner fotballkamper.....»

Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har ikke besvart VGs henvendelser.

