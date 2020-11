«Bjarne Berntsen er Vikings Nils Arne Eggen»

Jeg tenkte 2020 var året Bjarne Berntsen skulle få æresmedlemsskap i Viking. Ikke få sparken, skriver Egil Østenstad.

Bjarne Berntsen (t.v.) og Egil Østenstad er begge Viking-legender – og gode kompiser. Her fotografert på Klepp stadion i 2019. Foto: Jarle Aasland

Egil Østenstad

Egil Østenstad har spilt 335 kamper for Viking og scoret 169 mål. Han har også spilt for Southampton, Blackburn, Manchester City, Glasgow Rangers og landslaget. Østenstad la opp som fotballspiller etter 2005-sesongen. Etterpå jobbet han flere år som sportsdirektør i Viking.

Lørdag formiddag publiserte han et innlegg på egen Facebook-side. Klokken 18 lørdag kveld har innlegget fått over 1000 likes og over 130 kommentarer. Aftenbladet har fått tillatelse til å publisere teksten i sin helhet:

Det har vært fristende å skrive noe om de siste måneders spill i korridorene på SR Bank Arena og Bjarne Berntsen (BB) sin uverdige avgang. Siden BB både er en god venn og den treneren som har vært viktigst for meg i min fotballkarriere, vil jeg heller skrive noe om BB.

I 1990 var det et lys som var tent på loftet i Vikinghuset. Morgen, middag, kveld og natt var BB på jobb. Rydde- og redningsjobben hadde vært formidabel etter at han kom tilbake til klubben et år tidligere. Det hadde vært døgndrift. Og det hadde vært nødvendig. Hadde han ikke gjort jobben hadde det ikke vært noe Viking for meg å komme til. Nå handlet det om å bygge et nytt Viking. Om å profesjonalisere klubben for å ta klubben tilbake til toppen av norsk fotball. Sammen med Geir Petter Solstad som kollega på loftet bygget BB Norges største, mest inntektsbringende og proffe sponsornettverk. Sammen med Benny sørget han for at Benny sakte, men sikkert fikk en gjeng spillere å jobbe med på «Reiarmarkå» som var gode nok til at duften av gull igjen var tilbake på Vikinghuset. BB drev spillerlogistikk på høyt nivå lenge før resten av fotball Norge visste hva spillerlogistikk var for noe.

Det ble en krevende veksling da Benny forlot klubben i 92. Etter en turbulent start på sesongen hentet BB frem treningsdressen og inntok treningsfeltet. Direktør og hovedtrener. Døgndriften var langt fra over. Statusen som toppklubb ble reddet på dramatisk vis i siste serierunde. BB fikk oppleve det jeg tror må være et av hans største trenerminner; Barcelona på Nou Camp. BB stilte i dress og med en god plan. Fikk oss til å legge frykten for verdens beste spillere igjen i garderoben på mektige Nou Camp. Fikk oss til å nyte øyeblikket og gjennomføre planen. Fikk et middels norsk lag til å spille ut verdens beste lag i deres egen storstue. Vi tapte 1-0, men sjelden har jeg sett BB så stolt som i garderoben etter kampen. Fra garderoben tok BB oss med rett ut i Barcelonas natteliv. Gledet seg sammen med oss, var en av guttene. En magisk natt med den unike følelsen av at vi sammen hadde gjort noe ingen trodde vi kunne gjøre.

Her er Egil Østenstad på vei inn på Nou Camp i Barcelona i 1992. Foto: Pål Christensen

På begynnelsen av 2000 tallet kom BB tilbake til et litt retningsløst Viking. Det var tid for et nytt krafttak for fremtiden. For å bygge et nytt Viking. Igjen. Spillerlogistikken hadde BB fortsatt stålkontroll på. Duften av gull kom snikende igjen. BB og Benny jobbet igjen godt sammen. Bryne ble satt på plass i cupfinalen. Sammen med Ole Rugland var det på nytt døgndrift for å få på plass Vikings nye hjem, Viking stadion. Grunnlaget for at Viking permanent skulle være helt der oppe var lagt. BB og Ole sørget for at Viking igjen var en foregangsklubb ved inngangen til den store norske fotballhypen.

For 3 år siden var det rett før lyset ble skrudd av på SR-Bank Arena. Klubben var egentlig tilbake der den var da BB gjorde sitt første comeback i klubben på slutten av 80-tallet. Det var tid for ny døgndrift. Det var tid for forståelse av situasjonen på og utenfor banen. Det var tid for å ta nødvendige grep raskt. Det var tid for BB, igjen. BB har de siste årene brukt alt han har av kompetanse og erfaring fra alle årene med Viking og norsk fotball for på ny å legge grunnlaget for er sterkt Viking. På og utenfor banen. Jeg sto på tribunen på Ullevaal på denne tiden i fjor og tittet ned på min venn med kongepokalen i hendene. Hele følelsesmenneske BB i fri utfoldelse. Det var sterkt. Og det var en så fortjent norgesmester som noen gang har vært. BB helt til topps også som trener. Det betydde mer enn et cupgull.

I 2019 kunne Viking-trener Bjarne Berntsen juble for et nytt cupgull med Viking. Foto: Kristian Jacobsen

BB gjorde det med meg som vi alle trenger i livet uansett hva vi holder på med. Han så meg, pekte på meg og ga meg tillit. Å se unge fotballspillere, gi dem tillit og utvikle dem er BB sin fremste egenskap. Ingenting gjør BB stoltere enn å se en lokal spiller gå fra å være talent til en toppspiller. Han stiller krav til talentene, tørr å gi dem sjansen og se dem feile på veien. Og han bygger lag med rutine rundt talentene som skaper et miljø for å ta nivået som kreves. Denne egenskapen, som er helt avgjørende for Viking og norsk fotball, er BB sitt varemerke. BB leverer alltid her. Også denne sesongen med unge Heggheim.

I 2010 var Bjarne Berntsen direktør, Egil Østenstad sportsdirektør og Åge Hareide trener for Viking FK. Foto: Anders Minge

Jeg tenkte 2020 var året BB skulle få æresmedlemsskap i Viking. Ikke få sparken. BB er Vikings Nils Arne Eggen. Eggen tok RBK fra å være en god norsk klubb til en god klubb i europeisk sammenheng. En prestasjon som egentlig ikke tåler sammenlikning med noe annet. Men BB har reddet en klubb. Ikke en, men flere ganger. Det spørs om ikke det er en større prestasjon.