Charlotte Kalla smittet av coronaviruset: – Fortsatt optimistisk

Den svenske skistjernen Charlotte Kalla (33) har fått påvist coronaviruset.

SMITTET: Charlotte Kalla har fått corona. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det skriver det svenske skiforbundet i en pressemelding.

– Jeg har det bedre i dag og er fortsatt optimistisk om å bli raskt friskmeldt, sier Kalla i pressemeldingen.

– Fokuset nå er at Charlotte skal bli frisk og vi kommer til å følge sykdomsforløpet dag for dag. Vi tar en videre beslutning om trening og konkurranse ut fra fakta og medisinske grunnlag. Vi ser an med tiden hvordan det går, sier landslagslege Per Andersson.

De svenske skiløperen fikk symptomer på viruset mandag. Da skrev forbundet i en pressemelding at hun hadde fått symptomer på forkjølelse, hodepine og lett feber. Hun ble med en gang isolert og testet.

Sveriges langrennslandslag samles i Bruksvallarna i morgen, tirsdag. Det er svenskenes start på oppkjøringen til sesongpremieren. Ingen andre svenske løpere har meldt om symptomer. Kalla skal ikke ha vært i kontakt med noen av dem siden svenskenes forrige samling i Vålådalen, ifølge mandagens pressemeldingen fra Sveriges skiforbund.