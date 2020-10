Viking-børsen: «Han var Vikings beste, men konkurransen var ikke stor»

Viljar Vevatne på rumpen etter en duell mot FKHs Ibrahima Wadji. Ellers spilte venstrebacken en ok kamp og er den eneste som får 6-er på børsen. Foto: Carina Johansen

Her er spillerbørsen etter at Viking spilte en dårlig kamp og tapte 0–1 for FKH i Rogalands-derbyet.