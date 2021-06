Dette laget møter Rosenborg i cupen

Rosenborg møter klubblegende i første runde av Norgesmesterskapet i fotball.

Roar Strand har trenerstillinger i både Rosenborg og Melhus. Foto: Christine Schefte

Fredag presenterte Norges Fotballforbund hvordan den første runden i cupen vil avvikles. Der ble det klart at Rosenborg møter Melhus.

Roar Strand er trener i Melhus, men har også en trener-rolle i Rosenborgs SalMar-akademi.

Se oversikten over de lokale kampene nederst i saken.

Kampene skal etter planen spilles 24. juli.

Flest lokale kamper

Årets cup byr på særdeles mange lokale oppgjør, og dette kommer som en følge av myndighetenes

- Myndighetens tillatelse til åpning av fase tre gjør at flest mulig kamper med Norsk Tipping-ligaen-lag skal spilles innen samme idrettskrets. Dette legger føringer som begrenser utvalget. I tillegg har vi prøvd å ikke få tilsvarende oppgjør som siste NM, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling på forbundets nettsider.

Cupen utgikk i 2020, og Viking er regjerende mestere med sin triumf fra 2019. Det samme året røk Rosenborg ut mot Aalesund i fjerde runde.

- NFF er veldig glad vi får til et NM hvor mange lag fra Norsk Tipping-ligaen er med og vi satser på at 2022 blir et normal år med to kvalifiserende runder i tillegg til ordinære runder, legger han til.

Syv trønderoppgjør

Slik spilles første runde i cupen for de trønderske lagene:

Byåsen – Ranheim

Tynset – Tiller

NTNUI – Stjørdals-Blink

Strindheim – Orkla

Kolstad – Levanger

Melhus – Rosenborg

Verdal – Nardo