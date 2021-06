For første gang på to år skal Mathias (15) og Sebastian (10) på cup igjen: – Det er ganske fantastisk

Mange har avlyst. Her er de største idrettsarrangementene for barn og unge som gjennomføres.

Mathias og Sebastian begynte med basket fordi mange i familien spiller basket. Faren Gisle Jacobsen er blant annet styreleder i basketballklubben. Foto: Tor Høvik

Brødrene Mathias Jacobsen (15) og Sebastian Jacobsen (10) står ved basketballkurven utenfor Kirkevoll skole og øver seg.

Årets serie ble avbrutt, og Göteborg Basketball Festival i mai ble avlyst for andre gang.

Men like før sommerslutt skjer det. Da skal de på cup med Kirkevoll basketballklubb for første gang på to år.

– Det blir gøy, sier Sebastian Jacobsen mens han kaster en ball i kurven.

Han forteller at det er den sosiale delen ved cupen han gleder seg mest til. Å ha det kjekt med vennene sine.

Etter sommeren begynner Mathias Jacobsen (til v.) i U16-laget til Kirkevoll basketballklubb, mens lillebroren Sebastian Jacobsen starter i U12. Foto: Tor Høvik

De er glade for at regjeringen endelig har besluttet å åpne opp for kamper i breddeidretten, og at barn og unge nå har lov til å konkurrere over hele landet.

– Det er ganske fantastisk, egentlig, sier Mathias Jacobsen.

På sensommeren arrangeres det en rekke cuper og arrangementer for barn og unge. BT har laget en oversikt.

1 Fotballarrangementer og cuper Foto: Jannica Luoto I august begynner ting å skje for barn og unge som spiller fotball. Bergen Jentecup sparkes i gang like etter sommerferien 21. august. Ifølge arrangøren Fana IL vil rundt 100 lag og 1000 personer delta. I oktober arrangerer samme klubb Fana Sparebank barnecup. Der har de plass til dobbelt så mange lag og deltakere.

2 Håndballarrangementer Foto: Bård Bøe Dersom ting hadde vært som normalt skulle Flaktveit jenter 05 spilt turnering i Barcelona akkurat nå. Slik ble det ikke. De meldte seg på Bergenscup som et lite plaster på såret. Men den ble også avlyst. Nå er det endelig lys i tunnelen for kampklare håndballspillere. Førstkommende helg arrangerer Flaktveit IK og Åsane Håndball turnering for 2005-spillerne i Åsane Arena. 18 lag fra 11 ulike klubber skal delta på turneringen som starter fredag. Flaktveit-trener Jørgen Fjeldstad sier at både spillere og støtteapparat gleder seg til å spille kamper igjen. Men enn så lenge blir det uten publikum på tribunen. – Vi har valgt å prioritere utøverne sine behov i første omgang for at de skal få en best mulig opplevelse, men gleder oss også til vi kan ha foreldre, søsken og andre som vil se håndball på tribunen igjen, sier Fjeldstad.

3 Svømme- og stupestevner Foto: Tor Høvik 3. juli møtes svømmere fra hele landet for endelig å konkurrere i NM, som arrangeres i Ado Arena. – Dette er første gang siden pandemien startet at det blir arrangert NM i svømming. Det er veldig kjekt. Vi gleder oss, sier daglig leder Christer Rotseth i Hordaland svømmekrets. Arrangøren har jobbet sammen med FHI for å snekre sammen et godt tilbud innenfor smittevernrestriksjonene. Utøverne er delt opp i ulike avdelinger, og mesterskapet pågår fra lørdag 3. juli til tirsdag 6. juli.

4 Friidrettsstevner og løp Foto: Paul S. Amundsen For unge friidrettsutøvere er junior-NM på Askøy noe de trolig har sett frem til veldig lenge. Mesterskapet, som ble avlyst i fjor og utsatt ett år, starter 30. juli og varer i tre dager. Løpeglade barn kan glede seg over at flere mosjonsløp også arrangerer barneløp. Blant annet Knarvikmila som har sin egen minimil 5. september.

5 Andre arrangementer Foto: Bård Bøe Det er ikke bare de større idrettene som arrangerer turneringer og stevner. Flere av de små idrettene har mye gøy på menyen. Blant annet arrangeres det kretsmesterskap i orientering og vestlandscup i karate i høst.

6 Disse er avlyst Foto: Fredrik Varfjell / NTB Det var med tungt hjerte arrangøren meddelte at Norway Cup ble avlyst for andre året på rad. «Med situasjonen vi står ovenfor og de restriksjonene som er lagt til grunn, er det umulig å gjennomføre et Norway Cup slik vi kjenner det», skrev arrangøren. I tabellen under kan du se noen av de store arrangementene som er avlyst.