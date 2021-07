Lansing var lei av bylivet i Danmark. På Ellingsøya fant han drømmeplassen: – Det gjør meg til en bedre spiller

Etter fire og et halvt år i en dansk by var Michael Lansing (27) klar på hva han ville gjøre da han kom til norsk fotball.

Michael Lansing har slått seg ned på Ellingsøya i et hus som er tett på naturen, slik amerkianeren drømte om da han flyttet fra Danmark til Norge. - Det er helt perfekt her, sier AaFK-keeperen. Foto: Marius Simensen

For AaFK-keeperen var det ikke et alternativ å bosette seg i bysentrum. Derfor endte han heller opp i et hus i landlige omgivelser på Grytebust på Ellingsøya.

–Når du er en utendørsmann og har bodd i fire og et halvt år i en dansk by, da var det godt å komme seg ut av byen da jeg kom til Norge. På Ellingsøya bor jeg for meg sjøl, og har en sti rett i nærheten til fjellet og sjøen er 200 meter unna. Du får det ikke mer perfekt enn det, sier Lansing til Sunnmørsposten.

Amerikaneren kan dra på en fisketur på morgenen og gå tur på kvelden, hvis han føler for det. Det gir en frihetsfølelse å bo mer landlig til, mener han.

Glad i fisking

– I fotballen går det mye i trening, kamp og restitusjon om og om igjen. Derfor tror jeg det er lurt å ha noe å gjøre utenom fotballen, som for eksempel fisking, camping, gå turer eller gjør noe annet i naturen.

Lansing kommer fra Randolph i New Jersey, som er i underkant av en time fra New York på USAs østkyst.

–Vi har mye skog og eiendom der, som jeg fra tidlig av var vant til å benytte meg av. Jeg har blant annet fisket en del med faren min og drevet mye med idrett. Vi fikk ikke se på så mye TV i ukedagene, for foreldrene mine ønsket heller at vi var mye ut, sier 27-åringen.

Han har prøvd å fiske på sjøen, men også i indre strøk der han fisket etter laks med lagkamerat Jonas Grønner.

Dykker med Haugen

– Sigurd (Haugen) har fått med til å begynne med dykking, der vi også er på jakt etter fisk. Foreløpig er jeg nok best på flyndrer, men jeg håper på større fisk etter hvert, sier Lansing.

Keeper mener friluftsaktivitetene gir han mer ro i kroppen, som gjør at han blir mer fokusert på fotballen.

– Jeg tror det gjør meg til en bedre spiller at jeg får leve det livet jeg gjør. Jeg bruker ikke mye energi på å fiske og dykke, og da passer det perfekt for meg, sier amerikaneren, som flere ganger i intervjuet skryter av naturen på Sunnmøre.

Men AaFK-spilleren legger ikke skjul på at savnet etter familien er stort. Sist han besøkte dem i USA var i starten av året, mens han fikk seg en litt lengre tur hjem i fjor sommer.

– Jeg håper jeg får tatt vaksinen snart, slik jeg kan reise hjem en liten tur når vi har en pause i august. Foreldrene og søsknene mine er vaksinert, så de kan også komme hit når norske myndigheter åpner for tilreisende fra USA.

Samme laget som sist?

Lansing har vært solid på banen etter at han kom til AaFK. Lars Arne Nilsen er ikke overrasket over at han har vært så god.

– Jeg så han ganske mye før han ble hentet og vi fikk gode referanser, så det har ikke vært overraskende. Han er en utrolig seriøs og nøye spiller i treningsarbeidet. Jeg vil si at han er en moderne keeper, som passer perfekt her, sier Nilsen.

Ut ifra gårsdagens formasjonstrening, så ser det ut som at AaFK starter med samme mannskap som sist. Fredag kveld venter Åsane på Color Line stadion, som står med to tap og en uavgjort på de tre siste kampene.

– Vi står med like mange poeng som dem og det har svingt litt opp og ned hos begge lagene. Forskjellen er at vi har oppadgående form, mens de har litt ned. Åsane har jeg møtt mange ganger med Brann også, og det er et bra lag som spiller på en spesiell måte, sier Nilsen, som må se an på kampdag om Niklas Castro kan bli med etter at han var sjuk sist kamp.