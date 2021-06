Brann-spiller utredet for hjernehinnebetennelse

David Møller Wolfe har tilbrakt flere netter på sykehus og er uaktuell for de neste Brann-kampene.

David Møller Wolfe er syk og mister treninger og kamper de neste ukene. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Brann.no melder at A-lagstalentet David Møller Wolfe (19) ble utredet for hjernehinnebetennelse etter å ha blitt syk i forrige uke.

Nå er Wolfe ferdigbehandlet for halsbetennelse, men han sliter med komplikasjoner etter utredningen på Haukeland universitetssykehus.

– David var ganske dårlig da han ble syk. Derfor ble han innlagt på sykehus og man fikk utelukket hjernehinnebetennelse, sier Myntevik til BT.

Wolfe har vært gjennom det som kalles spinalpunksjon. Det vil si å gå inn nederst i ryggen med en nål, der væsken som sirkulerer rundt hjernen også befinner seg.

Prøver av denne væsken viste at Wolfe ikke hadde hjernehinnebetennelse.

Legen sier til BT at Wolfe er frisk fra halsbetennelsen. Derfor er det bare komplikasjonene etter undersøkelsen som er problemet nå.

Brann-lege Magnus Myntevik. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Flere netter på sykehus

Wolfe var i første omgang innlagt to netter i forbindelse med utredningen, deretter ble han innlagt på nytt i en natt da han ble dårlig etter utredningen.

Brann gjør det klart at Wolfe selv ikke ønsker å snakke med media. Til BT sier doktor Myntevik at 19-åringen har taklet problemene kjempefint.

Legen forteller at det er tatt en rekke blodprøver i tillegg til spinalpunksjon.

Nå mister venstrebacken de to neste ukene, som et minimum.

– Dette kom veldig ubeleilig og er veldig synd, for det kan ta sin tid, sier Myntevik.

Startet serieåpningen

David Møller Wolfe er regnet for å være et stort Brann-talent. I sesongoppkjøringen startet han flere av kampene, noe han også gjorde i serieåpningen mot Viking. Da spilte Wolfe på kanten, men han ses først og fremst som et alternativ som venstreback.

