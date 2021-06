Dommen etter Starts sesongstart: – Noe må skje

Vi ser på hva som ikke funker i Start i denne ukas episode av podkasten FVN Fotball.

Start tapte borte mot Åsane. Foto: Trond Gausemel

– Noe må skje nå, hvis ikke kommer de til å bli en middelhavsfarer i 1. divisjon, sier Pål W. Jørgensen i denne ukas episode av FVN Fotball.

– For meg handler det ikke om poengene så langt. Det er ingen tog som er kjørt med tanke på opprykket. Men at de ikke klarer å dominere spillemessig i flere kamper. Start må spille fotball som underholder, engasjerer og som viser at vi går ut for å underholde. Et lag som tør mer, det må gå an å forvente. En mentalitet i laget som sier at vi skal utfordre, er dommen fra Daniel Aase, Fædrelandsvennens fotballekspert.

I denne ukas episode ser vi tilbake på kampen mot Åsane og prøver å finne ut hvorfor det ble tap.

Vi diskuterer Joey Hardarsons rolle som trener i klubben, om Start nå bør foreta seg noe og om de fortsatt kan rykke opp denne sesongen.

Vi gir også velfortjent ros til Jerv etter en god sesongstart, og vi ser fram mot sesongåpning i 2. divisjon.

Hør podkasten her, i Spotify eller Itunes.