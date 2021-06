Mange er redde, men Sunniva (16) syns det er lett å snakke om vekt

Da Sunniva Hofstad var 14 år, fikk hun vite at hennes matchvekt som voksen ville bli 75 kilo. For henne er åpenhet rundt kropp og kosthold enkelt, men en hjelpetjeneste for ungdom har voldsom pågang fra utøvere som sliter.

Som bokser må Sunniva Hofstad forholde seg til vektklasser. Det syns 16-årigen er uproblematisk, og hun snakker godt med treneren sin om kosthold og vekt. Foto: Christine Schefte

– Jeg har et avslappet forhold til vekt, sier Sunniva Hofstad.

Hun sitter i solveggen hjemme på Sverresborg. Hun er akkurat ferdig med treningsøkta i garasjen som aldri har hatt en bil under taket.

Hofstad var ti år og 52 kilo da hun bokset sin første kamp. Nå er det to år til hun ifølge planen er seniorbokser i den høyeste dameklassen i OL, 75 kilo.

Ole-Arne Næsgård er trener for Sunniva Hofstad i 100 prosent stilling. De er nøye med detaljene, som riktig kosthold for å ha overskudd i hverdagen og kvalitet på treningen. Foto: Christine Schefte

– Det har aldri vært noe problem å snakke med Ole om mat og vekt, sier den gjennomtrente 16-åringen og ser på treneren sin.

– Vi har fokus på at hun skal spise godt og variert, vi, sier Ole-Arne Næsgård.

– Unge sliter

Andrea Næss, ernæringsansvarlig ved Olympiatoppen Midt-Norge, vet at det ikke er slik for flertallet trenere og utøvere i ungdomsidretten.

– Jeg får mange henvendelser fra unge som sliter. Ofte er det mannlige trenere som har problemer med å ta samtalen om mat og kropp med utøverne sine, sier Næss.

Nå har Olympiatoppen og NTNU fått godkjent et nytt kurs i ernæring, psykisk helse og prestasjon som starter opp i høst.

Andrea Næss i Olympiatoppen Midt-Norge får mange henvendelser fra unge som sliter med kosthold og kroppspress i idretten. Til høsten starter OLT og NTNU opp et nytt kurs i ernæring, psykisk helse og prestasjon. Foto: Christine Schefte

Målet er «å utvikle kunnskap om ernæring for optimal prestasjon uten å skape psykiske helseproblemer».

– Det er mye uhelse i idretten som er knyttet til spiseproblematikk. Det kan være en barriere å snakke om vekt, og ofte går det for langt før man som trener klarer å fange opp og ta tak i utfordringene, sier Næss.

Et par kilo ned til innveiing

Næss har vært en del av støtteapparatet til Sunniva Hofstad i to år. Sunnivas fysikk er nøye kartlagt, og de har kommet fram til det som er den mest fornuftige vektklassen for henne.

– Vekt er ikke farlig, men det handler om hvordan man snakker om det og hvorfor man skal vite hva vekta er, mener hun.

Før Hofstad skal bokse i turneringer, må hun av og til ned et par kilo til innveiingen om morgenen. Hennes neste utfordring er EM i september.

– Treningsvekta kan være et par kilo over konkurransevekta. Sunniva ligger til vanlig veldig nærme sin konkurransevekt som er hensiktsmessig for både prestasjonen og helsa. Hvis hun skal ned et par kilo til innveiing, handler det om å redusere væskeinntaket, saltholdig mat og å svette litt ekstra over en kort periode. Det er ikke snakk om å gå på en diett, forklarer Næss.

Spiser «regnbuen»

For ernæringsfysiologen er det viktige å ha et kosthold som gjør utøveren i stand til å prestere optimalt.

–Det er viktig med riktige restitusjonsstrategier etter innveiing for å komme tilbake i balanse med tanke på væske og næringsstoffer, sier hun.

Lørdager har Sunniva Hofstad fri, men ellers går det ofte i doble treningsøkter. Hun går spisset toppidrett ved Heimdal videregående skole. Foto: Christine Schefte

For boksetalentet er en god rettesnor i kostholdet «å spise regnbuen». Altså masse frukt og grønt i alle farger.

– Jeg spiser mye og ofte. Frokost, lunsj, middag og kveld. Mellommåltider, sier Hofstad selv.

At Olympiatoppen følger opp datterens kosthold, syns mamma Laila Kristjansson er trygt.

Sunniva Hofstad merker at humøret og overskuddet blir dårligere hvis hun ikke er nøye med å få i seg nok og riktig mat. Mamma Laila er glad for at Olympiatoppen hjelper datteren med riktig kosthold i treningshverdagen. Foto: Christine Schefte

Det er så mange råd der ute, ikke minst på sosiale medier, at det er lett å gå seg vill.

– Nå optimaliserer Olympiatoppen kostholdet, og vi vet at det blir riktig for at Sunniva skal kunne prestere, sier Kristjansson.

Sunniva vet godt hva som skjer hvis hun ikke spiser nok og riktig. Hun blir i dårlig humør, trøtt og har mindre energi. Det gjør at kvaliteten på treningen blir dårligere.

– Da jeg var 13–14 år, kunne jeg føle meg sliten og var ikke i godt humør. Jeg har nok ei kortere lunte når jeg ikke spiser nok, sier hun.

Flere vil ha råd og hjelp

Hos Sunn Idrett har antall henvendelser til den anonyme hjelpechatten eksplodert det siste året. Det forteller Kristin Lundanes Jonvik, klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i idrettsernæring og rådgiver i Sunn Idrett.

De som tar kontakt vil snakke med psykologen om sitt forhold til mat, kropp og trening, men også om ensomhet og isolasjon som følge av koronapandemien.

– Vi hadde en økning i antall henvendelser på 89 prosent for 2020 sammenlignet med 2019.

I første halvdel av 2021 ser vi tilsvarende høye tall sammenlignet med samme tid i fjor. Det er et stort behov for ungdom til å prate med noen, fastslår hun.

Sunniva Hofstad følges opp av Ole-Arne Næsgård som er antall i 100-prosentstilling som trener. Under koronapandemien har det vært godt å ha treneren til stede. Mange norske idrettsungdommer har opplevd ensomhet og isolasjon, ifølge Sunn Idrett. Foto: Christine Schefte

Også bekymrede trenere tar kontakt.

– Veldig mange trenere er redd for å gjøre vondt verre ved å snakke om kosthold og vekt. Vi erfarer det stikk motsatte, nemlig at man viser at man bryr seg ved å opp en bekymring, sier hun.

Hun utdyper:

– Det er vanskelig å prate om mat, kropp og trening, men vi må ha sterke trenere som tør å ta praten. Vår rolle er å gi å støtte og få treneren til å se at han eller hun skal være et godt medmenneske og et forbilde, ikke en behandler. Rette fagpersoner skal kobles på der det er nødvendig. Det føles betryggende for trener å høre, sier hun.

– Vanskelig balanse

Hun tror noe av økningen i antall henvendelser skyldes at tilbudet er blitt bedre kjent, men også at koronasituasjonen har gjort hverdagen vanskeligere for mange unge idrettsutøvere.

– Det er vanskelig å finne balansen mellom mat og trening når man blir veldig alene. Jeg tror det er kjempeviktig at trenere får et godt utdanningsløp på dette og håper det nye kurset kan utvides etter hvert og nå ut til enda flere, sier hun.

Team Hofstad jobber for at Sunniva Hofstad skal klare målet sitt om å bokse i OL 2024. Trener Ole-Arne Næsgård og ernæringsfysiolog i Olympiatoppen Midt-Norge, Andreas Næss, er viktige støttespillere. Her er de i samtale med mamma Laila Kristjansson. Foto: Christine Schefte

Andrea Næss mener varsellampene bør ringe hos trenere hvis følgende skjer:

– Det første man kanskje oppdager er fysiske tegn som tretthet, lite energi og vektendringer., men det kan ligge mye informasjon i endring av humør og atferd. Måltidsituasjonen er også en fin arena å være litt våken på, for eksempel ved at utøveren spiser mindre, trekker seg unna eller får et fintfølende forhold til enkelte matvarer.