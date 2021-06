Pussig å høre presidentens svar

KOMMENTAR: Terje Svendsen er blitt beroliget av svarene fra enkeltklubber. Hvem har han da pratet med?

Fikk flertall: Fotballpresident Terje Svendsen fikk stor støtte. Det blir ingen norsk boikott av Qatar-VM. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB

Ledelsen i norsk fotball mener påvirkning innenfra er det beste middelet. På det ekstraordinære fotballtinget søndag fikk Terje Svendsen & co bred støtte. Det blir ingen norsk boikott av Qatar-VM.

Fotballedelsen vant med utklassingssifre, 368 mot 121.

Det finnes gode argumenter på begge sider, og da blir spørsmålet hvordan Norge best kan bidra til å skape endringer hos Fifa og i Qatar. Ved å si stopp og melde seg ut, eller forsøke å påvirke innenfra.

Sannsynligvis hadde NFF-ledelsen fått flertallets støtte selv uten den omstridte mobiliseringsjobben som ble gjort i forkant.

For hvor dype sår har den egentlig skapt?

Mens boikottavstemningen midt under Rosenborg-kampen søndag kveld ga klare svar, var det langt jevnere noen timer tidligere. Da stemte nemlig de nesten fem hundre delegatene over om prosessen frem mot tinget skal gå gjennom en uavhengig granskning.

243 stemte for granskning, 251 imot.

Stridens kjerne: Bygningsarbeidere ved stadionene som bygges til neste år fotball-VM i Qatar. Foto: HASSAN AMMAR/NTB

Dette ble et tema på pressekonferansen søndag kveld. VG stilte fotballpresident Terje Svendsen et betimelig spørsmål:

- Var det riktig at han og styret skulle stemme over hvorvidt de selv skulle bli gransket?

For hva hadde skjedd om de ikke stemte i denne saken?

Svendsen innledet slik:

- Det er jo sånn, det kan du si, det er jo sånn at både kretser og forbundsstyret har stemmerett på et forbundsting. Jeg opplever at spørsmålet knyttet til granskning, altså det…

Uansett hva man måtte mene om dette, om Svendsen og hans styre burde ha stemt eller ikke, er det et faktum at nær halvparten ønsket en uavhengig granskning. Det finnes årsaker til at så mange så et slikt behov.

Svendsen reflekterte slik rundt det:

- Min tilbakemelding som jeg har fått fra klubbene, er at de ikke oppfatter at det har vært noen spesielt sterkere mobilisering fra kretssida enn NSA-sida (Norsk Supporterallianse). Jeg er veldig rolig i akkurat det spørsmålet.

Digitalt ting: Terje Svendsen og fotballforbundet måtte holde søndagens fotballting digitalt på grunn av koronasituasjonen. Foto: NORGES FOTBALLFORBUND

Svaret fra fotballpresidenten er pussig, når vi vet hvilke reaksjoner som har kommet i forkant av tinget. En av de største utfordringene han og ledelsen i norsk fotball har akkurat nå er å samle et splittet Fotball-Norge.

Adresseavisen er et av flere medier som de siste dagene har fortalt historier som den Astors nestleder Erlend Skårsmoen gikk ut med. Han opplevde fotballforbundet som uredelig.

- Det har vært jobbet aktivt fra Ullevaal med å påvirke utfallet av saken, og man har åpenbart brukt kretsene til å påvirke breddeklubbene, sa han.

- Hvis det er slik det norske fotballdemokratiet skal være, da blir jeg bekymret, sa Ranheim-leder Frank Lidahl til NRK.

Den flere timer lange debatten under fotballtinget foregikk i all hovedsak i rolige former. Temperaturen nådde toppunktet da Christianias Ballklubbs Frode Lia gikk til hardt angrep mot Sven Mollekleiv, som ledet arbeidet bak Qatar-utredningen.

- Bare trist å stille Mollekleivs integritet i tvil, svarte Trond Blattmann fra Våg FK.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Debatten både før og under tinget har vist hvilket enormt engasjement saken har skapt. Avsløringene fra Qatar har vist behovet for å bidra til endring. Søndagens nyhet om at Uefa vurderte å bøtelegge Tyskland og keeper Manuel Neuer for å ha brukt et regnbuefarget kapteinsbind i EM, forteller at utfordringene står i kø i internasjonal fotball.

En samlet norsk «fotballfamilie», uttrykket Svendsen liker så godt, har større grunn til å lykkes med å bli hørt enn en organisasjon som står splittet tilbake.

Derfor er det overraskende at Svendsen ikke viser større forståelse for dem som faktisk mente at det ble begått overtramp, at forbundet opptrådte uredelig, i forkant av tinget.

Det kan nemlig være slik at alle de som ønsket en uavhengig granskning hadde et poeng.