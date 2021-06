Sammen igjen etter ni år

Her er tre Byåsen-nyheter på én gang.

Mari Molid og Ida Alstad var begge sentrale for Byåsen i 2011, men året etter forlot Molid klubben. Nå gjenforenes de. Foto: VEGARD EGGEN

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mari Molid kommer hjem til Byåsen etter ni år borte. Samtidig har Ida Alstad og Teodora Tomac bestemt seg for å fortsette i klubben. Og nå er Alstad på jobbjakt.

– Byåsen ønsket meg, og jeg ønsket å være med. Men jeg skal etter planen ha en jobb ved siden av, og er ute etter en jobb. Det blir en litt annen hverdag, sier Alstad til Adresseavisen.

Kroppen mer sliten

Alstad, som fyller 36 år søndag, har skrevet under en ny ettårskontrakt med Byåsen.

– Jeg kjenner at kroppen begynnr å bli eldre og litt slitt. Jeg føler meg i god fysisk form, like god som jeg har vært siste 10–15 årene, men jeg har mer vondt i kroppen. Men jeg har likevel et mål om å være i like god form som ungdommen på laget. Jeg stiller fortsatt høye krav til meg selv, og man kommer langt med litt rutine og erfaring i tillegg, sier hun.

Hun har vært fulltidsproff i en årrekke. Både i Byåsen og i utenlandsk håndball. Slik blir det ikke lenger. Den nye avtalen er en dårligere avtale rent økonomisk.

– Det blir sikkert tungt, men jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidslivet ved siden av håndballen. Det begynner å bli på tide, sier hun.

– Hva ser du etter?

– Jeg er åpen for det meste, men det kan gjerne ha med barn, idrett og aktivitet å gjøre, sier Alstad.

– Spenning i magen

Hun blir ikke den eneste med litt erfaring fra landslag og internasjonal topphåndball.

Mari Molid har bestemt seg for en Byåsen-comeback.

- Jeg kjenner jeg gleder meg som en liten unge. Det kribler, og jeg ser voldsomt frem til høsten. Det kjennes helt riktig. Det hadde vært altfor tidlig å gi seg. Det er en spenning i magen, og det er et godt tegn, sier hun.

I februar, da Molid hadde så vidt begynt å trene med Byåsen etter at hun ble mor, sa hun til Adresseavisen at det var Byåsen eller ingen.

– Det blir stort

I slutten av april ble hun lovet kontraktstilbud fra klubben, og nå er det altså i boks. Molid har skrevet under en toårskontrakt med barndomsklubben.

- Det er jeg veldig glad for. Vi var egentlig enige, men det handlet om å få kontrakten på bordet. Nå blir det en god plan for at tingene skal fungere både med håndballen og livet generelt, sier Molid.

Ida Alstad og Mari Molid kom hjem fra VM i Brasil i 2011 som verdensmestere. Marit Malm Frafjord, Kari Aalvik Grimsbø og Gøril Snorroeggen likeså. Foto: Mari Vold / Martin K Andersen

- Jeg kjenner det er artig å være på trening, og gleder meg veldig til en ny sesong. Få tilbake Byåsen-drakten og spille med logoen. Det blir stort, sier hun.

– Elsker å spille

Samtidig har Ida Alstad og Teodora Tomac skrevet under nye avtaler med klubben. De to har knyttet seg til Byåsen i henholdsvis ett og to år.

- Det blir bra. For det første elsker jeg å spille håndball, og jeg klarer ikke seg for meg et liv utenfor det miljøet helt ennå. Samtidig synes jeg at jeg klarer å bidra med noe fortsatt. Kroppen funker, og jeg kan lære bort noe til noen av de andre unge jentene, sier Tomac, som til høsten skal i gang med sin tiende sesong i Byåsen.

Teodora Tomac og Ida Alstad er blant de mest rutinerte i dagens Byåsen-stall. Foto: Terje Svaan

Hun måtte gjennom et lite familieråd på hjemmebane før hun skrev under en ny avtale, men det var ikke vanskelig å komme til enighet.

- Vi startet prosessen i januar, og Byåsen sa jeg var ønsket videre. Jeg hadde ikke dratt andre plasser uansett, og det har vært en fin dialog, sier hun.

Gode venner

Molid ser frem til å lagkamerat med Alstad igjen, slik de var i seks år før Molid som 22-åring forlot klubben.

Da Mari Molid ble mor, flyttet hun hjem til Trondheim. Det gleder både Alstad og Tomac, som begge er småbarnsmødre. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

- Det blir veldig koselig. Ida er en av dem jeg har vært mye med på landslagssamlinger, og det blir veldig artig å være gjenforent med henne og ha en hverdag sammen. Jeg er glad for at hun fortsetter. Hun er en fryktelig god spiller, sier Molid.

– Det blir veldig bra. Jeg har prøvd å mase på Mari i mange år, jeg. Endelig kommer hun. Hun har mye å bidra med, er blitt eldre og fått mer erfaring. Hun har gjort en god jobb for å komme seg veldig raskt tilbake etter fødselen, og tatt håndballen ganske fort. Jeg har stor tro på at hun skal være med og gjøre en god sesong for Byåsen, sier Alstad.