Spillerbørsen: «Han skapte en del trøbbel for motstanderen, men står fortatt uten målpoeng»

Slik har Sunnmørsposten vurdert AaFK-spillerne etter kampen mot Fredrikstad.

AaFK-spillerne jubler her for 2–1-scoringen, men satt skuffet igjen med bare ett poeng til slutt. Foto: MARIUS SIMENSEN

AaFK - Fredrikstad 2–2 (2–1):

Michael Lansing - 6

Amerikaneren fikk ei hånd på straffesparket. Han hadde også ei solid redning i forkant av 2–2-målet, men en umarkert FFK-spiller scoret dessverre.

Simen Rafn - 5

Spilte for første gang mot sine tidligere lagkamerater når det har stått om poeng. Ble flyttet over fra venstre til høyresiden, og det gikk greit.

Quint Jansen - 5

Viser at han er viktig å ha på både offensive og defensive dødballer. Hadde ei heading i andre omgang etter en corner som var bra, men ble blokkert.

David Fällman - 5

Svensken laget straffespark da han fikk ballen i hånden i første omgang, og var selvkritisk etter kampen. Fikk i det minste 90 minutter og starter garantert mot Sogndal også.

David Olafsson - 5

Starter sin første seriekamp siden i fjor. Glimrende målgivende til Ødemarksbakken på 2–1, men ble fintet bort i forkant av 2–2 da hans mann fikk løsnet skuddet.

Simen Bolkan Nordli - 6

Slo corneren der Haugen headet inn 1–0, som var hans fjerde målgivende pasning for sesongen. Hadde flere sjanser og gode pasninger som kunne blitt mål ut av. Skapende offensivt med andre ord.

Erlend Segberg - 5

Var med på oppspillet til 2–1-scoringa, men gjorde uvanlige mange feil, spesielt før pause.

Torbjørn Kallevåg - 5

Var frustrert over kampens dommer, som han hadde all grunn til. Vinner ballen en del og er med offensivt også.

Kristoffer Ødemarksbakken - 6

Fikk en enkel jobb med å sette inn 2–1 fra kort hold, som er hans andre scoring i 1. divisjon. Fin spiller å ha i kontringsfasen.

Niklas Castro - 6

Hadde et skudd i stolpen og ble snytt for et klart straffespark i andre omgang. Han skapte en del trøbbel for motstanderen, men står fortatt uten målpoeng.

Sigurd Haugen - 6

Scoret sitt tredje mål på fem kamper, som er godkjent for kantspilleren. Headet fint inn AaFKs første mål.

Isak Dybvik Määttä

(Inn for Castro etter 88. min)

Nenass

(Inn for Kallevåg etter 90. min)