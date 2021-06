Kompisene sammen igjen: Ciljan og Tettey starter for RBK

Som ventet starter Alexander Tettey. Mens Kristoffer Zachariassen soner karantene mot Sarpsborg.

Kompisene tilbake fra start i RBK: Ciljan og Tettey, som i «gamle dager». Foto: Richard Sagen / Adresseavisen, RICHARD SAGEN

Det har vært noen spesielle dager inn mot Sarpsborg-kampen: Siden tapet for Strømsgodset har kaptein Markus Henriksen fått den tøffe beskjeden om at han er ute i flere måneder.

Mens Alexander Tettey, på sin side, er blitt klarert for spill. Og dermed starter sin aller første RBK-kamp siden juli 2009.

Det gjør han sammen med Per Ciljan Skjelbred. De to har riktignok operert sammen på landslaget siden Tettey forsvant. Men altså ikke spilt sammen for RBK siden et tap for Qarabag i Aserbajdsjan for 12 år siden.

Samtidig sitter Kristoffer Zachariassen på tribunen, ettersom han pådro seg sitt fjerde gule for sesongen i tapet for Strømsgodset.

Augustinsson fra start

Videre har det også sett ut på trening denne uka som at Jonathan Augustinsson får sin første start. Dette bekreftes også i lagoppstillingen.

Det har også vært knyttet spenning til både spiss- og stoppervalg. Dino Islamovic har ennå ikke scoret i 2021, mens Holmar Örn Eyjolfsson er tilbake for fullt etter operasjon. Islamovic får fornyet tillit av Hareide, og også islendingen er inne i startoppstillingen.

Her er laget

Dette betyr at Åge Hareide har tatt ut følgende ellever:

Andre Hansen - Erlend Dahl Reitan, Holmar Örn Eyjolfsson, Even Hovland, Jonathan Augustinsson - Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Vebjørn Hoff - Carlo Holse, Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceïde.

Kampstart er 18.00, og Adressa følger selvsagt oppgjøret med chat.