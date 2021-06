Fem snakkiser etter tredje strake hjemmetap: «TIL-keeperen sover neppe godt i natt»

Vi ser på temaene som diskuteres etter nok et hjemmetap.

JUBEL: Thomas Lehne Olsen jubler for sin andre scoring for dagen. Gjermund Åsen (t.h.) kommer jublende til. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL - LSK 1–2

1. Marerittstarten fortsetter

TIL har åpnet elendig og sluppet inn mål før 15 minutter er spilt i samtlige hjemmekamper denne sesongen. De havnet under mot Molde etter 10 minutter (3–3), mot Sandefjord etter 13 minutter (1–3), mot Sarpsborg etter 12 minutter (0–2), og Lillestrøm var intet unntak. Kampen var ikke mer enn to minutter gammel da Thomas Lehne Olsen sa takk for sist til gamle lagkamerater og sendte bortelaget i ledelsen.

2. August Mikkelsen

August Mikkelsen (20) er i ferd med å få sitt virkelige store gjennombrudd for TIL i årets sesong og scoret sitt første eliteseriemål sist måned. Mikkelsn har grepet sjansen med to hender etter Runar Espejord måtte ut med skade i serieåpningen og viste igjen deler av sitt enorme talent da han etter 26 minutter curlet et nydelig frispark rett i mål over muren og utliknet til 1–1 for TIL med sin andre scoring for sesongen.

3. Karlstrøms gigatabbe

Kampen var ikke mer enn 52 minutter spilt da TIL-keeper Jacob Karlstrøm gjorde en kjempeblunder og spilte ballen rett i bena på Ifeanyi Matthew. Nigerianeren trillet videre til Thomas Lehne Olsen, som hadde null problem med å sette sin andre scoring for dagen for åpent mål. TIL-keeperen sover neppe godt i natt.

4. Eliteserienes dårligste hjemmelag

Tallene og tabellen lyver ikke. Gutan er eliteseriens dårligste hjemmelag (0–1–3). På fire hjemmekamper denne sesongen står Gutan med 1 av 12 mulige poeng. Fort Alfheim? Glem det! Mjøndalen (0–3–0) og Sarpsborg (0–2–1) er for øvrig de eneste to andre lagene som ikke har tatt trepoengere hjemme i årets sesong. TIL har sluppet inn 10 mål på fire kamper hjemme og slipper dermed i snitt inn 2,5 mål pr. hjemmekamp.

5. Fullsatt stadion

For første gang siden pandemien ble det åpnet opp for flere enn 600 tilskuere og TILs tak var på 2.000 tilskuere. Tromsø-publikummet hadde tydeligvsi savnet fotballen og dermed var det et utsolgt stadion da samtlige billetter som ble lagt ut for salg ble revet bort.