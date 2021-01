Storeslem til tross: – Vi må ikke ta helt av

Norske langrennsløperne tapetserte pallen i øvelsene som står på VM-programmet. Ekspert roper varsku.

En fornøyd Emil Iversen med toer Sjør Røte (t.v.) og Pål Golberg. Kun norsk i denne omgang. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Mette Bugge journalist

På kvinnenes 15 km fellesstart med skibytte, var Therese Johaug sjef. Bak henne, med god avstand, kom Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng.

Herrene var ikke noe dårligere. Emil Iversen klinte til, fulgt av Sjur Røthe og Pål Golberg, da de gikk 30 km og byttet fra klassisk til skøyting underveis.

Norge hadde ikke vært ute i verdenscupen på 55 dager. Landslaget valgte å holde seg på hjemmebane etter sesongåpningen i Ruka. Derfor betyr det mye å prestere denne helgen. Siste mulighet er Falun kommende helg.

Deretter blir laget til VM i Oberstdorf tatt ut.

Må besinne seg litt

Petter Skinstad, som er langrennsekspert i TV2, mener det ser lyst ut med tanke på VM.

– Norsk deltagelse er utvilsomt med på å heve nivået i verdenscupen og det betraktelig, sier han.

Skinstad er imponert over mange av de norske, men sier samtidig at det er et varsku:

– Vi må ikke selger skinnet før bjørnen er skutt. Vi er nødt til å ha i bakhodet at konkurrentene har gått Tour de ski. Det har ikke Norge. Og derfor minner jeg om det vi så i finske Ruka før jul. Der var Norge ikle like overlegne. Vi må ikke ta helt av.

Emil Iversen. En vinner. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Mye rødt, hvitt og blått

På herredistansen 30 km mener Skinstad at Hans Christer Holund fort kan sitte igjen med svarteper, med tanke på å få gå den distansen i VM.

Nå var han maksimalt uheldig, innblandet i et fall på slutten, der han knakk begge stavene. Alexandr Bolsjunov måtte også ned for telling. Russeren kom til slutt inn som nummer fem, Holund på plassen bak.

Nå har det vært to uttaksrenn, det andre var i NM sist helg, og Lyn-løperen er kommet bak de beste norske.

Og hvis man antar at Johannes Høsflot Klæbo skal gå i Oberstdorf, så er det bare tre plasser igjen. Han stilte ikke i Lahti, men har sagt at han blir med til Falun.

Røthe kommer med på VM-laget i øvelsen med skibytte uansett, fordi han vant den distansen i VM for to år siden. Og etter at han fikk lov av fruen til å prioritere VM, selv om hun har termin på slutten av mesterskapet, ligger alt til rette for at han kan prestere der.

I Lahti ble det for øvrig kvadrupel, da Simen Hegstad Krüger kom inn til fjerdeplass.

Beholder gullstempelet

På kvinnesiden er det ingen tvil om at Therese Johaug er sjefen. Junioren Helene Marie Fossesholm tok en imponerende 2. plass, Heidi Weng viste gode takter og kom seg også på pallen.

– Therese holder gullstempelet sitt inne, sier ekspert Torgeir Bjørn i NRK.

– Therese feier all tvil til side, og sprenger feltet fra første stavtak. Avslutningen på rennet er imidlertid ikke spesielt imponerende, så jeg tror hun har enda mer å gå på, sier langrennsekspert Skinstad.

Men også på kvinnesiden er det grunn til å minne om at amerikanske Jessica Diggins har hatt et helt annet program enn de norske. Det koster å vinne Tour de ski, slik Bolsjunov gjorde på herresiden.

Frida Karlsson sto over i Lahti, sammen med Tatjana Sorina fra Russland. Begge sliter med skade. På herresiden var russerne preget av hardkjøret i Tour de ski. Det franske laget holdt seg borte.

Therese Johaug er vant til å holde armene over hodet. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

Fakta Resultatene Kvinner, 2 x 7,5: 1) Therese Johaug, Norge 37.45,1, 2) Helene Marie Fossesholm, Norge 0.28,1 min bak, 3) Heidi Weng, Norge 0.29,6, 4) Ebba Andersson, Sverige 0.29,7, 5) Jessie Diggins, USA 0.30,1, 6) Natalja Neprjajeva, Russland 1.02,5, 7) Charlotte Kalla, Sverige 1.02,8, 8) Teresa Stadlober, Østerrike 1.02,8, 9) Krista Pärmäkoski, Finland 1.02,8, 10) Anne Kjersti Kalvå, Norge 1.07,4. Øvrige norske: 14) Tiril Udnes Weng 1.24,7, 15) Lotta Udnes Weng 1.58,0. (NTB) Les mer

Var spent før start

Johaug stilte med uthvilte ben, etter å ha trappet ned på treningen etter NM. I Trondheim var hun også i en egen klasse, men det var først nå hun virkelig fikk se at hun fortsatt er eneren internasjonalt

Jubel i Lahti. Vinner Therese Johaug omgitt av toer Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

Johaug gikk tøft ut fra start. Helene Marie Fossesholm var en av dem hengte seg på, selv om klassisk ikke er hennes sterkeste øvelse.

Halvveis i løpet, da utøverne skulle bytte ski ved 7,5 kilometer hadde Johaug et forsprang på 13–14 sekunder.

Hun holdt «selvsagt» inn og tok sin 66. distanseseier i verdenscupen. Nå er hun fire foran Marit Bjørgen.

Den ekspertene var mest imponert over, var Fossesholm.

– Dette var hennes gjennombrudd, mente NRK-gjengen som kommenterte og var i studio.

Selv sa jenta fra Vestfossen til NRK:

– Jeg følte at jeg gikk et bra taktisk løp. Det er utrolig moro å komme som nummer to over målstreken. Jeg kjente meg bra, og brukte ikke så mye krefter på jaktstarten. På sisterunden «gønne» jeg litt ekstra på i svingen.

Hun prøvde å gå billigst mulig på den klassiske delen, og ikke ta alt på skøyting i et jafs for å komme i pallposisjon.

Grunn til å juble for de norske herrene på stadion i Lahti. F.v. Sjur Røthe, Emil Iversen og Pål Golberg. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Blir en VM-joker

Fossesholm gikk nest raskest i jaktstart i Ruka tidligere denne sesongen, men det druknet på en måte. Nå følte hun det mer som et gjennombrudd som senior, og hun har allerede bestemt seg for å stå over junior-VM.

Medalje i Oberstdorf er mer forlokkende for den ambisiøse 19-åringen. Ikke minst som en løper på stafettlaget. Der tar hun gjerne sisteetappen.

– Det er offensivt, mener tidligere storløper Thomas Alsgaard, som var i NRK-studio lørdag.

Han har savnet kvinner som tør å si slike ting, som bare vil ha ankeretappen i et mesterskap.

Fossesholm la inn en god aksje. Utøveren fra Vestfossen innfrir. Men det er flere om beinet på fjerdeetappen i et stafettlag i VM.

Petter Skinstad kommenterer slik:

– Heidi Weng viser også med sine avslutteregenskaper hvorfor hun bør gå den siste stafettetappen i VM. Fossesholm kan få oppgave å gå knalltøft på tredjeetappen.

Søndag er det stafett. Da blir laget slik: Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng.