Den ene kommentaren førte til at Klæbos lillebror ga opp

Ola Høsflot Klæbo valgte bort skisatsingen til fordel for musikken. Nå har han skapt sitt eget musikkstudio på Sluppen.

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Ola Høsflot Klæbo la skiene på hylla: – De mente jeg kastet bort skitalentet mitt. Foto: Richard Sagen

SLUPPEN: – Jeg fikk en del reaksjoner. Noen av kompisene mine ble sinte på meg.

Han sitter tilbakelent ved pianoet. Et piano som han kjøpte brukt på Finn.no. Adresseavisen møter Ola Høsflot Klæbo i hans eget musikkstudio på Sluppen.

Ute er det rundt 20 varmegrader og sol. Det fører til tropisk varme inne i lokalene, som rommer mye annet enn «bare» et musikkstudio.

19-åringen sitter med en baggy t-skjorte, «slaske»-shorts, hvite tennissokker, tøfler og en OKEY-caps bak-frem på hodet. OKEY er artistnavnet hans.

– De mente at jeg kastet bort skitalentet mitt, sier han og smiler.

– Men jeg har et helt annet syn på det. Langrenn har jeg holdt på med fordi det er gøy. Det har liksom vært en greie ved siden av musikken. Valget gjorde jeg egentlig i starten av tenårene, og det har aldri føltes feil eller dumt.

Fakta Dette er Ola Høsflot Klæbo Navn: Ola Høsflot Klæbo. Alder: 19. Bosted: Hjemme hos mamma Elisabeth og pappa Haakon på Byåsen i Trondheim. Yrke: Artist (avtale med Sony Music Norge). Artistnavn: OKEY. Aktuell: Har nylig gitt ut ei ny låt: Running Wild. Låta har passert 400 000 avspillinger på Spotify. Running Wild er valgt ut som introlåt til årets Paradise Hotel-sesong. Valgte bort skisatsingen til fordel for musikken, selv om han presterte godt på nasjonalt nivå i juniorklassene. Er lillebroren til skistjerne Johannes Høsflot Klæbo. Les mer

– Gidder ikke mer

Samtidig som han gledet seg stort over storebror Johannes sine bragder i skisporet, kjente han på et enormt forventningspress fra omgivelsene.

– Jeg husker spesielt én hendelse ekstra godt. Da jeg gikk i mål på et skirenn, sa speakeren: I dag har Johannes Høsflot Klæbo gjort et kjempeløp i verdenscupen, mens her kommer lillebror Ola inn til en...

Nå tilbringer han utallige timer i lokalene på Sluppen, der Klæbo og kompisene har både musikkstudio‚ kontor og opplegg for bildetaking og videoinnspilling. Foto: Richard Sagen

Han husker ikke plasseringen, men det ble iallfall ikke førsteplass.

– Da jeg fikk den kommentaren, tok jeg den endelige avgjørelsen: Jeg legger skia på hylla. Dette gidder jeg ikke mer.

Fakta Johannes om lillebror Ola – Ola er veldig dyktig. Jeg er utrolig imponert over alt han har fått til, med eget studio, film, musikk og alt han holder på med. Dette er noe han virkelig brenner for og trives med. Jeg er nok Olas aller største fan. En ting er det han skaper som artist, men moralen og innsatsen er det aller råeste. Han får til ting jeg ikke trodde var mulig. Helt ærlig, Ola er den flinkeste personen jeg vet om. Måten han jobber på inspirer meg. Det er kult, sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen om lillebror Ola. Les mer

Etter 2017/2018-sesongen la han opp. Det var også hans aller beste sesong. Han ble nummer 12 på 10-kilometeren (klassisk) under junior-NM på Steinkjer i klassen sin. Storebror Johannes hadde nøyaktig den samme plasseringen på samme distanse da han var like gammel.

– Johannes er jo best i verden. Det går ikke an å bli bedre enn ham. Det fins alltid bare én som er best. Alt annet er dårligere. Hadde jeg fortsatt, ville jeg bare blitt lillebroren som aldri ble like god. Det var ikke aktuelt. Å bli sammenlignet med ham var tungt. Og iallfall når ingen av dem på utsiden visste at det var musikken jeg ville satse på.

Pianoet i musikkstudioet ble kjøpt på Finn.no. I etterkant har Ola Høsflot Klæbo satt sitt preg på det. Foto: Richard Sagen

Har skapt sitt eget studio

Nå har han lagt bort alt annet. Det er kun én ting som gjelder:

– Jeg lever ikke av musikken ennå, men målet mitt er å kunne gjøre det. Pengene jeg tjener går til investeringer som gjør meg bedre. Jeg prøver å utvikle meg hver eneste dag.

Ola tar Adresseavisen med på en omvisning i lokalene på Sluppen. Sammen med kompisene og samarbeidspartnerne Stian Engh Halstvedt og Sondre Gråberg, har trioen snekret sammen et unikt lokale som inneholder alt de trenger for å kunne produsere musikk, bilder og video.

Klæbos nye låt er allerede strømmet over 400 000 ganger på Spotify. Foto: Richard Sagen

Mens Ola har et aksjeselskap sammen med storebror Johannes (Klæbo Media), har både Stian og Sondre enkeltpersonsforetak. Alle tre bedriftene er samlet under samme tak.

– Kaffe?

Pappa Haakon er også på plass og sørger for at ingen har en tom kaffekopp.

– Det er jo helt utrolig hva gutta har fått til her. Alt har de gjort selv. Dere må vise frem ting dere produsert og fikset da, sier pappa Klæbo ivrig.

Drømmen til Ola er å kunne leve av musikken på heltid. Nå bruker han alt av inntjente kroner på å investere i utstyr og det som trengs for å utvikle musikken og artistkarrieren. Foto: Richard Sagen

Visste ingenting om kompisenes stunt

Ola og gutta viser frem musikkvideoen til den nye låta. Videoen ble spilt inn midt på natta på Pirbadet i Trondheim. Lokalet er også full av grafittikunst.

– Den videoen er gøy da, sier Haakon.

– Videoen?

Ola, Stian og Sondre smiler.

Videoen som pappa Haakon snakker om, er et stunt fra lanseringa av nylåta Running Wild.

– Vi dro rundt i Trondheim på kveldstid og markedsførte låta til Ola, uten at han visste noe om det, forteller Stian.

Ingen har oversikt

På spørsmål om hvor mange timer trioen bruker i lokalene på Sluppen, begynner alle å le.

Ingen har oversikt.

– Jeg pleier å kjøre nedover hit etter frokost, før jeg kommer hjem til middag. Deretter blir det noen timer her på kvelden også, sier Ola.

Ola samarbeider tett med kompisene Stian Engh Halstvedt og Sondre Gråberg, som har spesialisert seg innen bilder og video. Foto: Richard Sagen

Men han er tydelig på at det er viktig å holde seg aktiv mellom slagene.

– Da tar jeg meg gjerne en skitur, sier 19-åringen, før han bli mer alvorlig.

– Historien er tragisk

Olas største forbilde er den svenske artisten Tim Bergling, mest kjent under aliaset Avicii. Den verdenskjente artisten døde kun 28 år gammel. Bergling slet, ifølge sin pappa Klas Bergling, med sceneskrekk, avhengighet og depresjon. Artisten var selv åpen om sine psykiske problemer.

Her er «Team Avdank», gjengen som Ola Høsflot Klæbo trener sammen med på fritiden: Henrik Lyngstad Nøst (fra venstre), Ola Høsflot Klæbo, Kristian Reistad og Helge Sæther. Foto: Privat

– Historien er tragisk og noe jeg selvsagt vil styre unna. Jeg drømmer jo om å komme meg inn i en bransje der slike episoder har funnet sted. Derfor er det viktig å ha kontroll. Skiturer og familien min hjelper meg med å koble av og ha kontroll, sier Ola.

– Vi blir jo litt irritert på hverandre innimellom, men all hjelpa fra mamma, pappa, Johannes og Ane har vært helt avgjørende for at jeg har kunnet realisere drømmen min. Uten støtten fra dem, hadde jeg ikke sittet her nå.