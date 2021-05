Etter katastrofeomgang måtte Hareide bruke «høy innestemme»: – De måtte vekkes

Åge Hareide forvandlet Rosenborg i løpet av 15 minutter.

TRENER: Åge Hareide måtte se et uinspirert RBK-lag i 1. omgang før han tok drastiske grep. Foto: Terje Svaan

Rosenborg – Stabæk 4 – 2 (0 – 1): 1. omgang av søndagens Eliteseriekamp var det svakeste Rosenborg har levert hele denne sesongen.

Ikke ett eneste skudd på mål ble registrert. Særlig angrepsspillet så fullstendig planløst ut. Feilpasningene florerte, bevegelsene var få og løpsviljen liten.

At gressmatten på Lerkendal så innbydende ut hjalp lite, her så det ut som det var elleve mann som gledet seg til et par uker med fri.

Stabæk, anført av tidligere Rosenborg-trener Janne Jönsson, så imidlertid ut til å gjennomføre en perfekt bortekamp. Få en tidlig scoring, så legge seg bakpå og satse på kontringer.

– Førsteomgangen var elendig fra vår side. Hele spillet bekymret meg, åpner trener Åge Hareide på pressekonferansen etter kampslutt.

– Elendig, rett og slett

I garderoben i pausen beskriver høyreback Erlend Dahl Reitan stemningen som «laber».

– Det trenger ikke å bli sagt så mye. Vi er enige alle sammen. Det er elendig. Det går treigt, vi er for ubesluttsomme, det er for mye ballmist. Elendig, rett og slett. Vi trenger ikke å si så mye. Alle vet hva som må gjøres, beskriver 23-åringen.

Den som riktignok sa en del i pausen var Åge Hareide, ifølge han selv. Til pressen etter kampslutt forteller han at han måtte bruke det han kaller for «høy innestemme» for å få laget til å skjønne alvoret.

– Jeg var nødt til å vekke spillerne. Sånn det så ut i de andre kampene også var det viktig å slå til når man først hadde muligheten. Ikke at det bare er det som bekymrer meg. Også enkelheten på scoringen deres, vi kan ikke gjøre sånne feil, sier Hareide om Stabæks 0 – 1 scoring.

IRRITERT: Åge Hareide måtte ta i bruk ulike verktøy for å motivere laget under den siste kampen før en liten pause venter. Foto: Ole Martin Wold

Lite taktikk, men store endringer

– Hva tenker du om at Åge måtte bruke høy innestemme, Erlend?

– Han må bruke den her og der, det er bare hyggelig det, smiler Dahl Reitan.

– Men det gikk ikke på taktikk. Det går på hodene. Skru dem på ordentlig og å være på, fortsetter han.

Litt taktikkeri ble det likevel. Ut fra garderobene hadde Hareide gjort to endringer;

Edvard Tagseth måtte vike til fordel for Emil Konradsen Ceïde (som tok plass på høyrekanten, mens Kristoffer Zachariassen gikk ned som indreløper), og Guillermo Molins gikk ut til fordel for Rasmus Wiedesheim-Paul.

SCORING: Emil Konradsen Ceïde var sentral i snuoperasjonen til Rosenborg. Søndag scoret han sitt aller første mål på 55 kamper. Foto: Fredrik Varfjell

Propagandamarsj

Det ga umiddelbart effekt. 2. omgang var ikke mer enn halvannet minutt gammel før Wiedesheim-Paul hadde satt ballen i mål til 1 – 1. Etter 60 minutter hadde den andre innbytteren, Emil Konradsen Ceïde, satt sitt aller første RBK-mål og snudd kampen.

Hele 2. omgang ble nærmest en 45 minutter lang propagandamarsj i angrepsspill fra trønderne, særlig hvis man tar 1. omgang som utgangspunkt. Nå var det et langt mer sprudlende RBK-lag som glitret om kapp med sola.

Og selv om det ble en sur baklengs nummer to på overtid, er likevel fire nettkjenninger på én omgang mer enn godkjent. De to siste kom fra Kristoffer Zachariassen og Besim Serbecic.

– Jeg er irritert over at vi ikke vinner 4 – 1, 5 – 1 eller 6 – 1. Vi må være mye mer kyniske både fremover og bakover, mener Hareide.

– Men Rasmus og Emil gjør gode innhopp, begge scorer mål, og Zachen på tavla igjen. Alt endret seg i 2. omgang. Vi har spilt varierende kamper tidligere. Vi var bra i 2. omgang mot Molde, men slo helt av på slutten, fortsetter 67-åringen.

Tar pause som serieleder

Etter et voldsomt kjør med sju seriekamper i mai venter nå 13 kampfrie dager på Rosenborg. Det ser Hareide særdeles fram mot.

– Mai har vært hard for spillerne. De innrømte etterpå at de var slitne. Det er gambling å spille sju kamper i mai, men nå er poengene der. Vi har lært å spille kamper tett. Det får vi bruk for når vi skal ut i Europa-kvalifisering til høsten, sier han.

Rosenborg tar pause som serieledere, etter at Bodø/Glimt tapte borte mot Odd. Riktignok har trønderne én kamp mer spilt enn fjorårets seriemester.