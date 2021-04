Mathias Bringaker viste at han blir viktig spiller for Sandnes Ulf. Ikke bare fordi han scoret, men like mye fordi han gjorde en uvurderlig jobb for medspillerne. Her i duell med Ole Martin Kolskogen og David Møller Wolfe (t.v.). Brann-keeper Eirik Holmen Johansen er på tå hev. Christian Nicolaisen, Bergens Tidende