Cornersmell for Fløya – men Emrik (3) fikk frem smilet hos målløse Birk

Birk Berg-Johansen (21) måtte nok en gang gå målløs av banen. Ikke ble det poeng for Fløya heller.

FAMILIE PÅ PLASS Her er Birk Berg-Johansen sammen med nevøen Emrik Karlsen. Foto: Øyvind Sivertsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fakta KAMPFAKTA Fjerde serierunde, 2.-divisjon, avd. 1, lørdag Fløya 2 (1) Moss 5 (2) Scoringer: 1–0 Mikkel Aarseth (15), 1–1 Sebastian Pedersen (16), 1–2 Momodou Sanneh (20), 2–2 Sebastian Schjetne (46), 2–3 Pedersen (64), 2–4 Thomas K. Jacobsen, 2–5 Aleksander Andresen (87). Tilskuere: 50. Dommer: Mohammad Hafezi, Reinsvoll IF Gult kort: Mads Aimar Bakkeby, Marcus Ellingsen Andersen, Fløya. Thomas K. Jakobsen, Moss. Les mer

21-åringens forrige scoring var borte mot Moss 3. oktober i 2020. I hjemmekampen mot samme lag lørdag, var Berg-Johansen involvert i en god del, og var blant annet med i forarbeidet til 2–2-scoringen.

Men i stedet for å få 3–2, ble det tre baklengsmål og 2–5-tap for Fløya i 2.-divisjonskampen.

– Det er kjipt. Moss var et lag som vi hadde planer om å slå, hvis vi skal klare å holde oss i divisjonen. Vi var lenge med i kampen, sier Birk Berg-Johansen til iTromsø.

Den tidligere TIL- og TUIL-junioren har ingen andre planer enn å spille for Fløya hele denne sesongen. Og forsøke å hjelpe laget til å berge plassen i den tøffe 2.-divisjonsavdelingen.

– Ja, jeg har ikke fått noen andre tilbud heller. Jeg må først vise at jeg holder nivået og begynne å få scoret litt mål. Det er ingen som vil ha en spiss som ikke scorer mål, sier 21-åringen.

Plutselig kommer Emrik Karlsen (3) til onkel Birk under intervjuet med iTromsø. Han får frem smilet til Fløya-spissen like etter kampslutt.

– Fint med støtte fra familie etter kampslutt, sier Birk med et smil.

Mener Fløya er undervurdert

Yngvar Johansen hadde en bra mulighet til å gi hjemmelaget 3–2 i Fløyas gode periode i andre omgang, men skuddet gikk like utenfor.

Istedenfor fulgte fire marerittminutter for de grønnkledde, der to cornere endte med heading i mål fra Moss.

– Litt kjipt. Fra min vinkel så du ut som litt håndbruk her og der på den første corneren. På den andre var det bare svak markering fra oss, sier han.

– Sliter dere litt på defensive dødballer?

– Ja, eller vi har jo fått noen flere fysiske spillere i år enn i fjor, men det har egentlig alltid vært et lite problem. Mot TUIL (1–1) gjorde vi det ganske OK, men mot slutten begynte det å rakne litt, sier Berg-Johansen.

Fløya har nå ett fattig poeng etter fire serierunder. Det blir en lang og hard kamp for å unngå nedrykk.

– Det er fortsatt en lang sesong igjen. Jeg tror det er mange som tror vi er svakere enn vi egentlig er. Vi holdt oss godt i kampen med TUIL. Det kommer seg etter hvert, tror jeg, sier Berg-Johansen.

– Ødela kampen

Fløya fikk en perfekt start på kampen da Mikkel Årseth satte inn 1–0 etter 15 minutter. Men like etterpå utlignet Sebastian Pedersen til 1–1. Bare fire minutter etter dette var bortelaget i ledelsen.

– Vi var dårlige etter at vi fikk 1–0, av en eller annen merkelig grunn. Vi snudde det og burde absolutt utlignet før pause. I starten av andre omgang tok vi fullstendig over, fikk 2–2 og hadde kampen på gaffelen. Vi ville sette inn en spiss til og «kjøre dem», for dette Moss-laget var mørt, sier Fløya-trener Gaute B. Olsen.

FLØYA-TRENER: Gaute B. Olsen. Foto: Øyvind Sivertsen

– Så kom det fire marerittminutter med to cornermål?

– Fotballkamper har alle aspekter ved seg. Når vi klarer å være så dårlig på dødball. Spillerne var riktignok veldig uenige i at 3–2-scoringen ble godkjent. Jeg så ikke situasjonen godt nok selv, så jeg tør ikke kommentere det. De to dødballmålene ødela uansett kampen. Hadde ikke de scoret de to, så hadde vi vunnet, sier Olsen.

Fløyas neste kamp er hjemme mot Asker 7. juli.