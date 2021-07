Marcussen: – Når noen sier at jeg ikke får det til, skal jeg vise dem

Kun to måneder etter hans siste dag som Vipers-sjef, ble Terje Marcussen presentert som ny klubbdirektør i Start. 61-åringen forteller i dette intervjuet hvorfor han ikke klarte å takke nei til Start-tilbudet.

Terje Marcussen er Starts nye klubbdirektør. 61-åringen er motivert for å ta for seg en av sine største utfordringer noensinne. Foto: Kjartan Bjelland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Jeg hører folk si at dette er min største utfordring noensinne. Det kan godt hende. Men det var verre da jeg skulle bestille 75 tonn poteter uten å vite hva jeg skulle gjøre med det.

Terje Marcussen bryter ut i latter. Den nye Start-sjefen snakker med Fædrelandsvennen mens han skuer utover kunstgressmatta på Sparebanken Sør Arena.

Mandag ble Marcussen presentert som ny klubbdirektør i Start. I kjent stil var det en klar og tydelig Marcussen som møtte pressen, og han sa blant annet at det nye målet til klubben er å være blant Norges beste fotballag innen tre-fire år.

Det er litt over to måneder siden Marcussen hadde siste arbeidsdag i Vipers. 61-åringen, som ble ansatt av rosatrøyene tilbake i 2013, kom den gangen inn i en håndballklubb som var i økonomisk krise.

Åtte år senere vant Vipers Champions League. Marcussen valgte å trekke seg allerede i mai ettersom han følte at toppen var nådd.

Nå forteller chipsgründeren hvorfor han ble trigget av Start-jobben.

– Det er kjedelig for meg å bare sitte hjemme. Da denne forespørselen kom for tre-fire uker siden reflekterte jeg umiddelbart over det. Dette er en spennende utfordring som jeg tar på strak arm, sier han.

På spørsmål om hvordan familie og venner reagerte på nyheten, svarer Marcussen:

– De fleste mener jeg er tøff eller gal. Når noen sier at jeg ikke får det til, skal jeg vise dem. Da blir jeg umulig.

– Det trigger meg ekstra mye, legger han til, med et lurt smil.

Les også Starts nye direktør vil løfte klubben til toppen av norsk fotball

Skal kombinere Start og fiskeprosjekt på Sri Lanka

Men selv om Marcussen sa opp jobben i Vipers har han fortsatt flere andre prosjekter ved siden av. I tillegg til å være styreleder i Den Lille Chipsfabrikken har Marcussen satt i gang et chips- og fiskeprosjekt på Sri Lanka.

– Det var viktig for meg at jeg fikk muligheten til å sluttføre fiskeprosjektet på Sri Lanka. Jeg har gitt noen lovnader der. Men det aksepterte de raskt, sier Marcussen.

– Hvordan vil du få tid til å være klubbdirektør i Start og drive med fiskeprosjektet ved siden av?

– Det blir en travel tid framover. Jeg får bare sykle hjemmefra på Flekkerøy halv seks om morgenen. Jeg har god tid til å jobbe her, så får jeg ta det andre på telefon og Teams, svarer Marcussen.

I en alder av 61 år er Marcussen fortsatt klar på at han har et stort overskudd. Kristiansanderen ønsker fortsatt å bruke mye tid til å jobbe.

– Jeg har lyst til å ha en tilværelse der jeg jobber mye, og har muligheten til å reise en del. Det har jeg fått bekreftet er mulig. Så får jeg være takknemlig for at jeg er frisk og rask, og at jeg får slike utfordringer som dette selv om jeg er godt voksen, sier Marcussen.

Les også Har jobbet tett med Marcussen: – Her kan Terje gjøre en forskjell

Terje Marcussen strålte da han mandag ble presentert som ny klubbdirektør i Start. Foto: Kjartan Bjelland

Tar grep umiddelbart

Og det er ingen tvil om at Marcussen ikke ligger på latsiden. Under pressekonferansen meddelte styreleder i Start En Drøm, Robin Reed, at Marcussen hadde første arbeidsdag i morgen tidlig.

Da måtte Marcussen kjapt rette opp i det. Han startet nemlig allerede mandag.

– Det aller første er jeg skal gjøre er å ha medarbeidersamtaler med alle i administrasjonen, både mandag og tirsdag. Jeg har også jobba i de siste ukene for å få med meg noen mennesker utenom fotballen som har lyst til å være med på noe, sier han, og forteller at han har snakket med ti potensielle sponsorer som har uttrykt ønske om å bidra hvis Marcussen fikk jobben.

På spørsmål om ansettelse av en sportslig leder er det neste på agendaen, svarer den nye klubbdirektøren:

– Jeg kommer til å gjøre noen grep rimelig raskt. Kanskje allerede i morgen kan det komme noen inn. Men det er ikke sportslig leder.

Les også To år etter kaoset vil Kjetil Rekdal fortsatt ikke snakke om Start. Nå retur­nerer han

– Det har vært for mye prat i korridorene. Det må vekk. Der må vi være klare, sier Marcussen. Foto: Kjartan Bjelland

Vil ikke bli kalt «Mr. Start»

Det har lenge vært etterlyst en klar og tydelig leder i Start. Styremedlem Robin Rosander Haugsgjerd er fornøyd med at klubben endelig har fått denne personen på plass.

– Terje skal være den mannen. Han blir Mr. Start. Han kommer til å være et samlingspunkt for alle, det er noe jeg absolutt tror vi trenger her, sier Haugsgjerd.

Selv vil ikke Marcussen bli kalt for Mr. Start. Men han er motivert for å ta på seg rollen som lederen av Start.

– Den tittelen ønsker jeg ikke å ha. Men jeg er klar for å være tydelig, og for at ting skal kommuniseres gjennom meg. Jeg tolerer ikke at det blir prat i alle mulige retninger. Så får jeg være flink til å dra inn andre når det er nødvendig. Men akkurat i øyeblikket er det jeg som skal uttale meg på vegne av Start, sier Marcussen.

– Det har vært for mye prat i korridorene. Det må vekk. Der må vi være klare, legger han til.

– Folk skal ha det gøy på kamp. Allerede 30 minutter før kamp skal det skje noe på indre bane. Det må vi bli flinkere på. Her avbildet sammen med Kai Eriksen (t.h.). Foto: Kjartan Bjelland

– Folk skal ha det gøy

Når Marcussen avslutningsvis blir spurt om hvilke konkrete ting han skal bidra med i Start, trekker han spesielt fram to ting: en levedyktig økonomi og det å skape begeistring.

– Som gründer er jeg veldig opptatt at vi skaper en levedyktig økonomi, slik at vi ikke forventer at de rike onklene skal bidra til en hver tid. Det er viktig for meg å vise at vi driver fornuftig, at vi ikke driver på andres regning, sier han, og legger til:

– Så er det viktig å skape begeistring, folk skal ha det gøy på kamp. Allerede 30 minutter før kamp skal det skje noe på indre bane. Det må vi bli flinkere på.