Fotballrivalene står bak hemmelig prosjekt. Det har satt sinnene i kok.

Liverpool og Manchester United står i spissen for en plan med en rekke forslag som vil forandre engelsk fotball radikalt. Storklubbene høster både ris og ros.

Liverpool-eier John W. Henry (til venstre) og Manchester United-eier Joel Glazer står bak et omstridt forslag. Foto: NTB scanpix

«Ingenting annet enn et forsøk på tilrive seg enda mer makt». «Så åpenbart grådighet forkledd som sjenerøsitet». Slik omtales «Project Big Picture» i britisk presse.

Arkitekten bak planen er Liverpool-eier John W. Henry. Han vil revolusjonere fotballandskapet på balløyen.

Amerikaneren har fått full støtte fra landsmannen Joel Glazer, som er medeier i Manchester United. Ellers er meningene svært delte. Kritikerne mener konsekvensen vil være at de største klubbene får en enda større bit av kaken. De som støtter forslaget, mener det vil komme klubbene i resten av det engelske ligasystemet til gode.

Dette går forslaget ut på

Det var den britiske avisen The Telegraph som søndag kunne avsløre en rekke detaljer i de to engelske storklubbenes plan. Planen har vært under utvikling i tre år.

Noen av de viktigste forslagene er:

Redusere antall lag i Premier League fra 20 til 18.

Endre stemmesystemet i Premier League, slik at stemmene til «The Big Six» (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal og Tottenham) og Everton, West Ham og Southampton vil veie tyngre enn stemmene til de øvrige klubbene. I dag må store endringer knyttet til Premier League godkjennes av minst 14 klubber. Med et nytt system vil det være nok at seks av de ni klubbene med spesialstatus stemmer for.

Utbetale en redningspakke til klubbene i English Football League (nivå to, tre og fire) på 250 millioner pund for tapte inntekter i forbindelse med pandemien. Tilsvarende foreslås en utbetaling på 100 millioner pund til Det britiske fotballforbundet (FA).

Fordele 25 prosent av Premier Leagues årlige inntekter på de tre nivåene i Football League, i motsetning til fire prosent i dag.

Avvikle Ligacupen og Community Shield.

Kort forklart ser forslaget ut til å gagne de ni klubbene i Premier League som vil få spesialstatus. Football League vil også komme godt ut av forslaget. Det vil ikke de øvrige Premier League-klubbene.

Delte meninger

Etter at det kontroversielle forslaget ble kjent, har det brygget opp til det The Athletic omtaler som «borgerkrig» i engelsk fotball.

Styreformannen i EFL, Rick Parry, er positiv til forslaget.

– Det har vært nødvendig å tenke nytt om den profesjonelle fotballen i England siden lenge før koronakrisen, sier han i en pressemelding.

Han mener forslaget vil gi nytt liv til klubbene på lavere nivå. Det samme vil gjelde mange små og store lokalsamfunn rundt omkring i Storbritannia. Et flertall av klubbene i EFL støtter forslaget.

Det gjør ikke Premier League. I søndagens pressemelding skrev ligaen at den mener «flere av forslagene i planen kan skade fotballen som helhet».

At EFL-styreformann Parry da allerede hadde uttrykt sin støtte til planen, falt også i dårlig jord hos Premier League.

«The Big Six» heller ikke samstemte

Selv om «The Big Six» (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal og Tottenham) kommer til å tjene på forslaget som er lagt frem, er ikke alle klubbene positive.

Tottenham støtter forslaget, mens City, Chelsea og Arsenal ikke er utelukkende positive.

Britiske myndigheter har også sagt sitt etter at forslaget ble kjent. En talsperson for idrettsdepartementet beskriver ifølge BBC forslaget som «overraskende og skuffende». Den britiske regjeringen er kritisk til at det «legges planer på bakrommet som vil gjøre det enda vanskeligere å trenge inn i toppen av fotballen», heter det.

Forslaget har ikke nok stemmer til å bli vedtatt av Premier League i sin nåværende form, men vil blåse nytt liv i debatten om gapet mellom de største og alle andre i engelsk fotball.