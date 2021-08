Sandviken-profilen måtte avlyse bryllupet for andre gang

– Det var verst å avlyse i år, sier Ingrid Ryland (32).

Hans Johansson fridde til Ingrid Ryland i 2019. Planen var at de skulle gifte seg ett år senere. Slik ble det ikke. Foto: Privat

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De drømte om et sommerbryllup i Sverige med 150 gjester. Datoen var klar, invitasjonene sendt ut, og både kirke, sted og bryllupsfotograf var bestilt.

Så kom koronapandemien. 25. juli 2020, på det som skulle vært den største dagen i livet til Ingrid Ryland og forloveden Hans Johansson, spilte Ryland i stedet kamp for Sandviken i Toppserien. Det endte med 3–2-seier over Røa.

Hun trøstet seg med at bryllupet bare var utsatt ett år, til 24. juli 2021.

Det ble ikke bryllup denne sommeren heller.

– Et klart ja

Forsvarsbautaen i Sandviken møtte svenske Hans Johansson da de studerte på BI for ti år siden.

Siden har det vært de to.

Sommeren 2019 feiret Ryland 30-årsdagen sin i barndomshjemmet til Johansson i Sverige. Hun fikk frieri i bursdagsgave av kjæresten.

– Det ble et klart ja fra meg, sier hun og fortsetter smilende:

– Hadde han ikke fridd da, så hadde jeg sannsynligvis fridd til ham ikke så lenge etter.

Sandviken-spiller Ingrid Ryland beskriver en helt unik lagfølelse blant spillerne. Foto: Tor Høvik

– Verdt å vente på

Ryland ligger på stranden på det svenske tettstedet Falkenberg. Denne helgen skulle familie og venner vært der sammen med henne, og feiret kjærligheten mellom Ryland og Johansson i tre dager til ende. Slik ble det altså ikke.

Det er ekstra mange kabaler som skal gå opp når gjestelisten består av flere toppidrettsutøvere, og smittevernrestriksjonene er strenge og stadig i endring.

– Det var ganske mye kjipere å avlyse i år. Vi visste at landslaget ikke skulle til OL, at mine fotballvenner kunne komme og at vi hadde ferie fra Toppserien. Men det ble for mye usikkerhet til at vi våget å gjennomføre det, sier hun skuffet.

Chelsea-spiller Maren Mjelde, som har spilt sammen med Ryland både på klubb- og landslag er forlover, sammen med tidligere landslagsspiller Astrid Grøttå Ree.

Ingrid Ryland og Maren Mjelde (til h.) har vært venner i en årrekke og spilt på både klubb- og landslag sammen. Mjelde skal være forlover i bryllupet til Ingrid Ryland. Til venstre i bildet er Madeleine Giske. Foto: Odd E. Nerbø

Neste sommer spiller Mjelde trolig EM med Norge. Det gjør planene om et sommerbryllup i Sverige ekstra utfordrende.

– Vi har bestemt oss for å vente med å finne en ny dato. Vi vil se det litt an, både når det gjelder koronapandemien og til vi har bedre oversikt over alt som skjer neste år.

– Det kommer til å bli et bryllup som det har vært verdt å vente på, sier hun og smiler.

Ingrid Ryland og forloveden Hans Johansson har utsatt bryllupet i Sverige to ganger. Men drømmen om et tre dagers sommerbryllup lever ennå. Foto: Privat

Sommer på topp

Mens hun venter på den store dagen, har Ryland mye annet å glede seg over.

32-åringen er en viktig brikke i Sandviken som har tatt ferie alene på topp, etter å ha sikret seg tre poeng på bortebane med 2–0-seier over tabelltoer Rosenborg.

Les også Sekunder etter byttet sendte hun Sandviken til tabelltopp

Les også For 25 år siden var lagene best i Norge. Nå kriger Sandviken med trønderne om gull igjen.

Ryland er stolt av det laget har prestert på banen de siste månedene.

– Jeg har sjelden vært borti en så sterk lagfølelse som vi har i laget nå. Det er en ganske heftig opplevelse å være en del av Sandviken, og jeg er spent på hva vi kan få til om vi fortsetter på samme måte som vi har gjort så langt i sesongen, sier hun.

Sandviken leder serien med 25 poeng, etter åtte seirer og en uavgjort kamp i løpet av de første ni seriekampene.

Neste kamp spilles 7. august. Da møter Sandviken Lyn på bortebane.