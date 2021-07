Start-keeperen får fornyet tillit. Men på ett område har han fått kritikk fra treneren

Amund Wichne får fornyet tillit mot Raufoss. Treneren er fornøyd med keeperen, men etterlyser forbedring i pasningsspillet.

Amund Wichne blir å finne mellom stengene når Raufoss kommer på besøk lørdag. Foto: Shayan Jalilian

KRISTIANSAND: – Jeg har følt meg veldig fin og «fresh» på feltet hele veien. Det har ikke blitt så mange kamper som jeg hadde håpet, men jeg skal gjøre mitt for at laget skal prestere bra, sier Amund Wichne til Fædrelandsvennen.

Denne sesongen har mandalitten bare vært på banen i tre kamper, men til gjengjeld har han levert godt når han har fått sjansen. Han har et snitt på 6,33 på Fædrelandsvennens spillerbørs. Ingen i Start har et høyere snitt enn Wichne denne sesongen. Det skal riktignok nevnes at han er en av dem som har spilt færrest kamper, men for Wichne er det viktigste å ta sjansen når den kommer.

– For meg har det handlet om å forvalte sjansene så godt som mulig når jeg får dem. Det føler jeg at jeg har klart til nå, og så handler det nå om å bygge det systemet Sindre (Tjelmeland) ønsker. Der vil jeg bidra på min måte, sier den blide 24-åringen.

Starts beste spiller

Forrige serierunde mot KFUM Oslo, ble burvokteren kåret til Starts beste spiller. Han gjorde fire viktige redninger, var trygg og god i feltarbeidet og kommuniserte godt med forsvaret foran seg. For Wichne var det rett og slett en fin opplevelse.

– Det var veldig moro, og de foran meg ofra seg med livet for at vi skulle holde nullen. Du legger et godt grunnlag for å ta tre poeng når du ikke slipper inn mål, og det klarte jeg sammen med resten av laget. Så hjalp det at vi var effektive framover, sier Wichne.

Start-trener Sindre Tjelmeland synes Wichne spilte en god kamp mot Oslo-klubben, men på ett område kunne han levert bedre.

– Det han gjorde med beina synes jeg ikke var i nærheten av godt nok. Han traff stort sett aldri der han skulle, og det er han for god til. Men han var stabil og god i det han foretok seg som keeper. Han gjorde en god kamp, mener Tjelmeland.

– Både han og jeg legger lista høyt med tanke på hvor jeg skal treffe med pasningene. Det er snakk om å bomme på noen meter, eller at man treffer feil stopper. Hvis jeg klarer å gjøre det perfekt, vil det gi oss en stor fordel i oppspillsfasen. Så det satt ikke hundre prosent, men det var mye bra også, sier keeperen, som normalt sett har sin store styrke med ballen i beina.

Deumeland skadet

På torsdagens trening var ikke Deumeland til stede. Sykdom holdt ham ute av kampen mot KFUM Oslo. Han blir heller ikke tilgjengelig mot Raufoss på lørdag. Det skyldes en skade han har pådratt seg.

– Det er en liten småskade vi må dukke inn i. Vi holder på og undersøker han, så håper jeg det går raskt over, sier Tjelmeland.

Det betyr at Wichne får fornyet tillit i mål på lørdag. Han håper å bygge videre på den gode prestasjonen fra forrige kamp, og på spørsmål fra Fædrelandsvennen om hvordan han ser på keeperplassen framover, svarer den sympatiske lysluggen:

– Jeg tenker kun på å prestere best mulig. Det handler om å gjenskape gode prestasjoner og bygge stabilitet. Vi trenger flere poeng, og det får vi en mulighet til å ta på lørdag. Ingenting annet er viktigere i mitt hode.

Start-treneren ønsker også å fokusere på en kamp om gangen.

– Etter prestasjonen sist mot «Kåffa» og Grorud er det fortjent at han får stå igjen. Amund er en veldig god keeper. Nå må vi bare komme oss fram til sommeren, og så er det bra at vi har tre gode keepere, forteller Tjelmeland.

Amund Wichne og keepertrener Erik Ruthford Pedersen på Start-trening torsdag. Foto: Shayan Jalilian

Tøff fjorårssesong

Det har gått halvannet år siden mandalitten ble hentet fra Viking. Forrige sesong gjorde han flere tabber og var på banen i bare 12 kamper. Jonas Deumeland var førstevalget på keeperplassen, og Wichne spilte stort sett når tyskeren var ute med skade.

Sesongen endte med nedrykk. Wichne forteller at det var tungt for ham og laget å rykke ned, men at han hele veien kun tenkte på å komme seg videre fra feilene og fokusere på det han kunne gjøre bedre.

– Gjør man feil i en kamp, må man bare takle det og lære av det. Det var generelt en tøff sesong for klubben, men jeg stabiliserte spillet mitt på høsten. Det var et fint prov på at jeg tok tak i de riktige tingene og fokuserte på det som kunne bli bedre, sier han.

– Noen tabber og feil får man ikke gjort noe med. Feil skjer hele tiden. Det handler om å ta tak i det man kan gjøre noe med, faktorer man kan påvirke og være ærlig med seg selv i treningsarbeidet. Så enkelt er det, forklarer en ærlig Wichne.