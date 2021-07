Tagseth-perle og dobbelt hodestøt sikret seieren for Rosenborg

Rosenborg vant sin andre kamp på rad, men lenge var det tøft i Nord-Norge.

SCORER: Her har Dino Islamovic nettopp satt inn 1 – 1 mot Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø – Rosenborg 1 – 3 (1 – 1): Det startet mørkt for Rosenborg, da de lå under etter en liten halvtime. Men to headinger fra henholdsvis Islamovic og Holse gjorde at poengene ble med sørover. Når i tillegg Edvart Tagseth viste fram skuddfoten fra distanse var det ikke lenger noen tvil.

En fryd for øyet var det ikke, men seier ble det.

– Dette smaker veldig godt. Vi har vært i en litt tung periode, så at vi har begynt å vinne igjen er viktig for oss, kommenterte Åge Hareide til Eurosport kort tid etter at siste fløytesignal var gått.

Slurvete

Det skulle faktisk ta litt tid før vi kom i gang med kampen på Alfheim – uten at det var noen av lagene sin skyld. Et hull i nettet i det ene målet gjorde at kampen ble utsatt med gode fem minutter.

Men når kampen først ble satt i gang var det en rufsete start fra både Tromsø og Rosenborg. Kampen svingte de første minuttene, uten at noen fikk helt tak på ballen.

Første halvdel av første omgang var strengt tatt ikke veldig mye å skrive hjem om. Islamovic var ganske nære på da et hardt og lavt innlegg ble slått inn fra venstre, etter drøye 13 minutters spill. Men TILs Jostein Gundersen klarerte foran beina på spissen.

Back-mål i krysset

Vertenes første sjanse av en viss størrelse kom etter 24 minutters spill, da Ebyie Moses kranglet ballen med seg inne i feltet til RBK. Fra veldig spiss vinkel fikk han avsluttet, men André Hansen var mykt nede med en potent benparade og fikk avverget.

Men fem minutter senere skulle det bli Tomas Totland-show i Nordens Paris. Moses mottok ballen feilvendt inne i RBKs 16-meter, og spilte ut på høyrekanten.

Der fant han høyreback Totland, som med venstrefoten trakk lenger og lenger inn mot midten. Etter å ha passert to mann dundret han til med venstre, og ballen føk knallhardt inn i lengste kryss. Utakbart for Hansen, og dermed lå Rosenborg under mot nyopprykkede Tromsø.

I KRYSSET: Tromsøs høyreback Tomas Totland viste fram skuddfoten med en flott scoring. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tre på rad

Det skulle ikke vare lenge. For etter 34 minutter fikk Vebjørn Hoff både tid til å se opp, sikte og svinge et innlegg inn mot midten. Der ventet Islamovic, og til tross for å ha to mann på seg, stanget han ballen enkelt i mål og utligning.

Dempet feiring både fra Islamovic og Åge Hareide, men like fullt 1–1 på Alfheim.

Tromsøs August Mikkelsen var nære på da han fikk skyte fra 12–13 meter i omgangens siste spilleminutt, men avslutningen gikk rett på Hansen. Lagene gikk med det til garderobene på stillingen 1–1.

Sjansefattig

Den andre omgangen startet best for Tromsø. Fire minutter var spilt da de hvite og røde viste fram litt sambafotball. Mikkelsen tok et par touch før han skjøt mot nærmeste hjørne.

Ballen snek stolpen, men heldigvis for RBK gikk den på feil side og i nettveggen.

Sjansemessig var ikke første halvdel av den andre omgangen all verden heller. Rosenborgs første mulighet kom så sent som etter 65 minutter, da Tromsø slurvet bakover.

Dino Islamovic overtok ballen noen meter inn på hjemmelagets halvdel og begynte å forsere i høy fart.

Med rundt 20 meter til mål forsøkte han seg langs bakken, men skuddet var dårlig plassert og gikk rett på keeper.

Holse på hodet

Men kanskje var det stille før stormen, for det skulle ikke gå mer enn fem minutter før de 20 talls tilreisende fra Trondheim skulle få noe å juble for.

En lang ball ble slått opp mot Rasmus Wiedesheim-Paul, som fikk til et godt mottak og var sterk i kroppen da han holdt på ballen.

Så la han igjen til Adam Andersson, som kom beinende inn i feltet. Først kom det en sylfrekk skuddfinte fra svensken, så han la inn i feltet.

Der kom Holse stormende, og med et hardt hodestøt sendte han RBK i ledelsen 2–1. En herlig scoring.

I SVEVET: Carlo Holse headet RBK i føringen 2 – 1 mot Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ellevill Tagseth-jubel

Å ta i bruk den velkjente ketsjup-effekt-termologien kan fort være et klisjé, men det var utvilsomt noe som skjedde med Rosenborg etter Holses mål. Nå var det mer innsats og kvalitet i det gjestene foretok seg, samtidig som Tromsø i større grad tømte seg bakover.

Med ti minutter igjen skulle RBK sørge for at det ikke lenger var noen tvil om hvor poengene skulle havne.

Det så først ut som de skulle kaste bort en god kontringsmulighet da Islamovic brukte litt lang tid i en overgang, men fikk til slutt lagt ut til Andersson.

Han tok med seg kula noen meter, før han sendte innover til Tagseth. Fra rundt 20 meter så han en mulighet og tok den.

Med et fantastisk langskudd, som skrudde utover for keeper, fant han hjørnet av målet og sikret sin andre scoring i RBK-trøya.

– Jeg har snakket med Eddi om at han må skyte mer fra distanse. Han har et godt skuddbein. Det gjorde han i dag, og det lyktes han fint med, sier Hareide.

Det var tydelig at dette betydde mye for 20-åringen, som løp rett bort til benken og feiret med Åge Hareide og Trond Henriksen.

De siste minuttene hadde Rosenborg god kontroll og sikret seieren 3–1. Det betyr at de klatrer på tabellen og innehar nå fjerdeplass.