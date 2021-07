Smertene var et mysterium. Nå er RBK-spissen på vei tilbake

Celine Emilie Nergård slet med store smerter i leggene i flere år. Nå er hun nyoperert og skal slåss for spilletid i Rosenborg.

I styrkerommet på Koteng Arena trener Celine Emilie Nergård seg opp fra operasjonen i juni. Foto: Aksel Murvold

Mens lagvenninnene har ført Rosenborg til tabelltoppen, følger Celine Emilie Nergård (22) seriekampene som tilskuer.

Etter syv strake trepoengere venter Lyn i bortekamp lørdag, og for Nergård er livet som fotballspiller ganske annerledes når hun selv ikke kan bidra.

– Jeg blir stressa, det er helt annerledes. De har heldigvis lagt ned en god jobb, det er artig å se på dem.

Det er tre uker siden hun gjennomførte operasjonen hun har ventet på i nesten syv år.

At hun skulle få en operasjon var likevel langt fra sikkert.

Smertene

Allerede i midten av tenårene begynte Nergård å slite med smerter i leggene.

– Jeg får… eller fikk, skal jo ikke si får lengere... Ganske vondt nederst i leggen, det prikker og jeg mister følelsen i føttene. Det er kjempeubehagelig. Jeg klarer ikke å spurte eller være fullt fokusert på mine arbeidsoppgaver når jeg har så vondt, forklarer tromsøværingen.

De fem første årene var smertene til å leve med.

De to de siste to årene har de imidlertid vært uutholdelige. Til slutt ble det så ille at hun kun klarte å spille 10–15 minutter hver kamp.

– Har hun vondt?

Da smertene første begynte var det ingen som visste akkurat hva som var problemet med leggene til Negård.

– I starten følte jeg at folk tenkte «har hun vondt?», «hva er dette?». Det var ingen som så at jeg hadde vondt. Hvordan kunne jeg bli sikker på at folk trodde på meg, og at jeg ikke skapte den smerten selv?

– Etter hvert tror jeg vi alle skjønte at noe var galt. Da jeg følte at flere var enige om at vi måtte finne ut av hva det var, så føltes det litt bedre. Men så begynte det å stange imot. Vi holdt på lenge uten å finne ut noe.

Nergård spilte i Fløya fra 2015 til 2019 og meldte overgangen til Rosenborg i før 2020-sesongen. I hennes siste år som Fløya-spiller ble hun tildelt prisen «Årets spiller i førstedivisjon».

Slik så Celine Emilie Nergård ut etter operasjonen i Oslo. Foto: Privat

Veien til operasjon

Den første beskjeden RBK-angriperen fikk var at hun muligens hadde det som kalles kompartmentsyndrom. Senere kom kontrabeskjeden fra flere leger, som hevdet at det ikke var dét.

På St. Olavs hospital kunne de vise at hun hadde en blodåre i klem bak kneet. Noe som viste seg å være vanskelig å behandle.

– Det er kjempevanskelig å gjøre noe med. Ingen i Norge har lyst til å gjøre noe med det, fordi det er risikabelt. Da var det plutselig en periode der alt sa stopp og det var ingen utvei. Hvordan skulle jeg komme meg til utlandet midt i pandemien?

Vendepunktet kom da en av Rosenborgs fysioterapeuter begynte å ringe rundt, og sendte henne til Oslo. Etter undersøkelser hos en lege i hovedstaden fant Nergård endelig roten til problemet.

– Jeg fant han ute at jeg hadde kompartment i en av de indre losjene, som er en muskel bak den ytre, der andre legene hadde kjent, forklarer angrepsspilleren.

Dermed var det ingen blodårer involvert og operasjonen kunne gjennomføres. 15. juni 2021 fikk Nergård operasjonen hun hadde ventet på i syv år.

80 prosent sikker

Opptreningen etter inngrepet vil ta omtrent fire måneder og vil foregå gradvis med svømming, sykkel, ellipsemaskin - og til slutt løping.

– Håper bare at jeg er ferdig med hele opplegget. At jeg nå kan trene godt og slipper ha noe som plager meg.

– Er det noen garanti på at det blir bra?

– Han hadde 80 prosent garanti, så det er 20 prosent jeg fort kan havne i. Operasjonen gikk bra, nå håper jeg bare at blir bra. Akkurat nå vet jeg ingenting, fordi jeg kan ikke løpe ennå.

Når hun kommer tilbake håper hun på å gjenskape målformen fra Fløya. I sin siste sesong scoret hun 27 mål på 27 kamper. Det første målet vil likevel være å kjempe på samme nivå som lagvenninne.

–Jeg håper å i hvert fall kjempe om en plass i lagoppstillingen. At jeg i det minste har akkurat de samme muligheten som de andre, til å kunne kjempe om en plass.

Rullestolfeiring

Lagvenninne leverer ikke bare på det sportslige plan. Nergård har opplevd stor support fra laget.

– De har støttet meg hele veien. Vi har en kjempegod kultur og vi lagvenninnene er nære hverandre. Mens jeg har vært borte har de hengt opp bilde av meg i garderoben og Julie (Blakstad, journ.anm.) har feiret for meg, borte mot LSK. Det er artig at de støtter meg såpass mye.

– Vi har en lagvenninne som er nyoperert i begge leggene. Det var en hyllest til henne som sitter i rullestol, stakkar. Det var det vi prøvde å få det til å se ut som, sa Julie Blakstad til Adresseavisen etter bortekampen mot Lillestrøm. Foto: Petter Rasmus

– Du fikk en feiring dedisert til deg av Blakstad?

– Ja, hun mener jo det, ler Nergård.

– I starten satt jeg i rullestol, så hun feiret med å sitte oppå Elin Sørum og gjorde sånn med hendene, forklarer hun og beveger armene som om hun dytter hjulene på stolen fremover.