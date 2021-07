Sørlending blir ny Stabæk-trener

Kristiansanderen Eirik Kjønø (30) er Stabæks nye trener.

Eirik Kjønø blir trener i Eliteserien for første gang i sin karriere. 30-åringen tar over Stabæk. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg er takknemlig for at jeg får muligheten, og for at Stabæk vil satse på meg nå, sier Eirik Kjønø.

Sørlendingen er Stabæks nye hovedtrener. Klubben fra Bærum bekreftet i en pressemelding søndag at Jan Jönsson var ferdig i klubben. Lokalavisa Budstikka og TV 2 meldte i formiddag at Kjønø ville bli svenskens erstatter. Det ble bekreftet på en pressekonferanse ved 14-tiden fredag. 30-åringen har undertegnet en kontrakt som strekker seg ut 2023-sesongen. Han ser fram til å ta fatt på en stor utfordring.

– Jeg er veldig motivert og klar. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Kjønø på pressekonferansen.

Stabæk har slitt denne sesongen og ligger på 15. plass i Eliteserien. Det har blitt bare seks poeng på ti kamper. Kjønø kom inn i klubben i vinter som assistenttrener, og nå har han fått muligheten til å bli hovedtrener i Eliteserien for første gang i sin karriere.

– Vi må møte opp og virkelig legge ned alt vi har for å vinne. Så skal vi sakte, men sikkert bygge et lag som kan underholde, sier han.

Den talentfulle 30-åringen tok over Grorud i 2018, og året etter rykket han opp til 1. divisjon med Oslo-klubben. Kjønø har i oppveksten spilt for Vindbjart og Våg i Kristiansand, før han flyttet til Oslo. Han blir nå Eliteseriens yngste trener.