Sørlending blir ny Stabæk-trener: - Føler meg klar og motivert

Kristiansanderen Eirik Kjønø (30) er Stabæks nye trener.

Eirik Kjønø blir trener i Eliteserien for første gang i sin karriere. 30-åringen tar over Stabæk. Foto: Fredrik Hagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Jeg er takknemlig for at jeg får muligheten, og for at Stabæk vil satse på meg nå, sier Eirik Kjønø til Fædrelandsvennen.

Sørlendingen er Stabæks nye hovedtrener. Klubben fra Bærum bekreftet i en pressemelding søndag at Jan Jönsson var ferdig i klubben. Lokalavisa Budstikka og TV 2 meldte i formiddag at Kjønø ville bli svenskens erstatter. Det ble bekreftet på en pressekonferanse ved 14-tiden fredag. 30-åringen har undertegnet en kontrakt som strekker seg ut 2023-sesongen.

Han ser fram til å begynne i jobben som klubbens nye trener.

– Det er mange som bryr seg om denne klubben, og jeg føler meg klar og motivert, sier Kjønø.

Stabæk har slitt denne sesongen og ligger på 15. plass i Eliteserien. Det har blitt bare seks poeng på ti kamper. Kjønø kom inn i klubben i vinter som assistenttrener, og nå har han fått muligheten til å bli hovedtrener i Eliteserien for første gang i sin karriere.

– Jeg har troa på at vi kan holde plassen i Eliteserien. Det blir tøft, men jeg mener vi er gode nok til å snu det, sier 30-åringen.

– Alt blir ikke forandret på en uke, men vi må på jobb og begynne å ta poeng. Så skal vi bygge stein for stein, legger han til.

Den talentfulle 30-åringen tok over Grorud i 2018, og året etter rykket han opp til 1. divisjon med Oslo-klubben. Kjønø har i oppveksten spilt for Vindbjart og Våg i Kristiansand, før han flyttet til Oslo. Han blir nå Eliteseriens yngste trener.