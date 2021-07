Her er tallene som gir Start håp: – Jeg har troa så lenge det er mulig

Etter ti serierunder forrige sesong, lå Lillestrøm på en 10. plass i 1. divisjon. Så fikk de fart på skuta og rykket opp. Start-spissen Martin Ramsland nekter å gi opp håpet om at Start skal klare det samme.

Martin Ramsland nekter å gi opp håpet om opprykk. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristiansand/Lillestrøm: – Det er flere eksempler på at det går an. Så lenge det er mulig, vil jeg hele tiden jakte etter det. Vi går inn i hver kamp med et mål om å vinne, noe vi vet vi kan i denne ligaen. Det handler bare om å knekke noen koder, sier Ramsland.

Sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm sier til Fædrelandsvennen at han vet en ting eller to om hvordan det er å være nede i 1. divisjon som en historisk storklubb i Norge. Da Martin Ramsland senket Kanarifuglene med sitt hat-trick i playoff-kampen på Åråsen i 2019, måtte Lillestrøm ta den tunge turen ned til det nest øverste nivået i Norge for første gang på 45 år.

– Vi vet hvordan det er å slite i 1. divisjon når man er et lag som har rykket ned fra Eliteserien. Jeg vet hva slags press det er på å rykke opp, og dermed er det press rundt hver eneste kamp. Det er gjenkjennelig for oss, sier Mesfin til Fædrelandsvennen.

For LSK i fjor som for Start i år

Klubben hentet få reelle forsterkninger og mistet to viktige spillere i form av Sheriff Sinyan og Daniel Pedersen før sesongstart i 1. divisjon. Etter ti serierunder lå Lillestrøm på 10. plass med 13 poeng, henholdsvis 8 og 11 poeng bak de to opprykksplassene. Det kan på mange måter sammenlignes med den svake åpningen Start har hatt på inneværende sesong.

– Situasjonen var tøff. Det var et ganske stort trøkk utenfra og innenfra. Spillertroppen, administrasjonen, styret og mange andre begynte å tenke på konsekvensene av der vi lå, sier sportssjefen til Fædrelandsvennen.

– Hva er viktig å gjøre i en sånn situasjon?

– En av de store nøklene var å skape trygghet slik at de ansatte kunne utøve sitt arbeid på best mulig vis. Ledelsen måtte vise seg inn i garderoben, fortelle trenerne og spillergruppa at vi hadde troa på dem. Jeg hadde tett dialog med styret, forteller Mesfin.

– Så var det viktig å avvæpne presset. Glemme opprykkskampen og heller snakke om neste kamp. I tillegg var tydelighet fra trenere i form av spillestil, kultur og hardt arbeid det som fikk bensin på bålet, legger Mesfin til.

Lillestrøm fikk etter hvert vind i seilene, og fra serierunde 10 til 30 var det ingen lag som tok flere poeng enn Lillestrøm (45). De gulkledde rykket opp som det andre beste laget i 1. divisjon, med 57 poeng - kun slått av Tromsø som tok 63 poeng.

– Jeg er bygd sånn at jeg ikke mister troa før alt håp er ute. Når du jobber i denne bransjen må du ha troa. Der og da var det tøft, men jeg tenkte at «faen vi skal stå på til the end of the day», forteller den positive sportssjefen.

Simon Mesfin forteller Fædrelandsvennen hva Lillestrøm gjorde da det stormet som verst i 1. divisjon. Han trekker fram ro, trygghet og håp. Foto: Terje Pedersen

Gir ikke opp håpet

Martin Ramsland sier til Fædrelandsvennen at han ikke har mista håpet om at Start kan rykke opp.

– Hvordan er det å være fotballspiller om dagen?

– Det er utfordrende, men jeg synes det er bra at kampene kommer relativt tett. Når man går på tap etter tap i kamper man er favoritter i, blir man veldig revansjelystne. For oss handler det nå om å analysere hva som er galt og hva som er bra og bygge videre på det. Det er bare å forbedre seg, forteller Ramsland, før han skryter av spillergruppen i Start:

– Den gjengen som er her er samlet. Det er en kompisgjeng som jobber sammen, så det sosiale her er bra. Vi har felles interesser og gjør en del ting sammen. Det er en fin gjeng å jobbe med, sier spissen som står med tre mål denne sesongen.

Fakta Lag som sleit etter ti serierunder, men som rykket opp. Lillestrøm (2020): 10. plass - 3 seire, 4 uavgjort og 3 tap - 13 poeng. 8 og 11 poeng bak Ranheim og Tromsø på direkte opprykk. Brann (2015): 9. plass - 3 seire, 5 uavgjort og 2 tap - 14 poeng. 7 og 9 poeng bak Hødd og Sogndal på direkte opprykk. Start ( i dag): 14. plass - 3 seire, 1 uavgjort og 6 tap - 10 poeng. 10 og 13 poeng bak Jerv og HamKam på direkte opprykk. Les mer

Fokus på trening

Sindre Tjelmeland er bevisst på at det vil ta tid før hans prosjekt slår ut i full blomst. Han har foreløpig ikke fått så mye tid med sine spillere på feltet, men foran kampen mot KFUM Oslo har laget fått en hel uke til å forberede seg. Det mener han er positivt.

– Vi må jobbe knalltøft. Tabellen om 20 kamper står ikke i fokus for oss. Det er prestasjonene våre og fasene av spillet vi må forbedre, som vi tenker på nå, sier treneren - som ser fram til bortekampen mot Oslo-laget på mandag:

– Det blir en tøff kamp. «Kåffa» er et bra lag, så vi må legge en god plan for å få med oss noe.