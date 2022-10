Dobbel fra Ramstrøm for Havdur

Mads Sigurdsen Ramstrøm scoret begge målene for Havdur og ble den store helten i 2-1-seieren over Siddis i 5. divisjon i fotball for menn. Det stoppet Havdurs tapsrekke. Laget hadde ikke tatt poeng på sine fire siste kamper.

