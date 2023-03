Sveriges landslagssjef i bråk etter storseieren: – Fy faen, så dårlig

(Sverige–Aserbajdsjan 5–0) Etter storseieren ble det bråk mellom den svenske landslagssjefen Janne Andersson og Viaplay-ekspert Bojan Djordjic. - Det er for jævlig, sa Andersson da han forlot studio. Nå krever eksperten en unnskyldning.

TOK FYR: Sveriges landslagssjef Janne Andresson (t.h.) etter kampen mot Aserbajdsjan, i prat med Viaplay-ekspert Bojan Djordic og Fredrik Ljungberg (t.v.).

Kopier lenke

Kopier lenke

– Fy faen, så dårlig. Takk for i dag, sa Andersson etter praten med Djordjic i TV-studio og forlot stedet.

Blant annet Aftonbladet skriver om bråket i Viaplay-studio etter kampen. Det som fikk det til å renne over for den svenske landslagssjefen var at ekspert Djordic ikke var fornøyd.

– Vi vinner 5–0, så står du her og gnåler, raste Andersson skriver Aftonbladet.

Djordjic mente Jesper Karlsson som scoret det fjerde målet burde fått mer spilletid.

Dette ble sagt mellom de to skriver Aftonbladet:

– Vi kan diskutere valg av spillere hele jævla natten, unnskyld meg. Da skal ikke Alexander Isak eller Viktor Gyökeres spille. Hvem skal ikke spille?

– Åtte minutter på to kamper er for lite, sa Djordjic.

Da svarte Andersson:

– Hvem skal ikke spille? Jeg får ta ut elleve. Unnskyld meg, men du får gjøre akkurat som du vil om du er landslagssjef.

Djordjic er en tidligere svensk fotballspiller som har spilt i flere ligaer. Han var med å vinne Allsvenskan med AIK i 2009. Han har tidligere spilt i Manchester United og for den serbiske storklubben Røde Stjerne.

Etter hvert spør landslagssjef Andersson hvem Djordjic representerer og de havner i en Sverige-Serbia-prat, før Djordjic svarer:

– Du snakker mye nå. Du blir aggressiv. Hvorfor? Hvem skal jeg ellers representere. Hvilket land ellers? Serbia, vil du si det? Er det dét du forsøker å si? Jeg representerer deg like mye som alle andre. Dette svaret kommer jeg ikke til å glemme, det er dårlig, sier Djordic.

En time etter kampslutt og en liten stund etter at Andersson forlot studio sier Djordjic dette, melder Expressen:

– Jeg skal ha en unndkyldning.

SVENSK JUBEL: Emil Forsberg scoret Sveriges første mål på Friends Arena i Stockholm mandag kveld.

Sverige stilte uten sin absolutte superstjerne Zlatan Ibrahimovic (41). 90 minutter før start ble det klart at han ikke var kampklar, men Sverige hadde ingen problemer med å finne veien til mål, og i 2. omgang rant scoringene inn.

Romelu Lukaku scoret tre da Belgia slo Sverige 3–0 i den første kvalifiseringskampen i gruppe F. Nå har Sverige fått orden på regnskapet pluss litt til. Det ble moro å være svensk fotballsupporter mandag kveld.

Det var skikkelig trykk på Friends Arena kledd i blått og gult mandag. Etter 28 minutter satte Alexander Isak ballen i nettet, men han var offside og scoringen ble annullert. Men mål skulle det bli, mange mål.

Ti minutter senere kunne hjemmepublikummet juble. Red Bull Leipzig-spiller Emil Forsberg fikk ballen fra Coventry-spiss Viktor Gyökeres.

Forsberg var tålmodig, dro vekk en motstander og i presset situasjon skjøt han forbi alt og til venstre for keeper Balajvev.

Zlatan Ibrahimovic er tilbake på landslaget, men sto over mandag grunnet en kjenning med skade. Dette sa han foran kampen mot Belgia:

Slik gikk resten av EM kval-kampene mandag: Nederland–Gibraltar 3–0 Irland–Frankrike 0–1 Polen–Albania 1–0 Moldova–Tsjekkia 0–0 Østerrike–Estland 2–1 Ungarn–Bulgaria 3–0 Montenegro–Serbia 0–2

Etter 60 minutter fikk Forsberg en ny mulighet, men det ble for spiss vinkel, og med venstrefoten skjøt han ballen midt i fleisen på Aserbajdsjan-keeperen som gikk rett ned for telling og fikk medisinsk tilsyn. Forsberg gikk bort til keeperen og tok ham i hånden.

Kommer Sverige og Norge til EM neste år? Ja, begge! Blir topp! Bare Sverige. Bare Norge. Ingen av dem. Logg inn for å stemme i denne meningsmålingen

Etter 65 minutter satte Bahlul Mustafazada ballen i eget nett. Han fortvilte, fikk trøst av egen keeper - mens Sverige jublet.

Etter 79 minutter mistet gjestene ballen (nok en gang) godt inne på egen halvdel. Sverige var lynkjappe mot mål, Jesper Karlström kom ned på venstresiden og serverte perfekt til Viktor Gyökeres som bare kunne sette bredsiden på foten frem og sende ballen i nettet.

MÅL: Viktor Gyökeres (t.h.) scoret kampens tredje mål og feiret med Mattias Svanberg.

Deretter var det «bare ett lag på banen». Jesper Karlsson satte inn 4–0 med en praktscoring etter 88 minutter, og bare minuttet senere scoret Anthony Elanga 5–0.

Det er straks 22 år siden Zlatan Ibrahimovic scoret sitt første landslagsmål, og det kom mot nettopp Aserbajdsjan. Men det er litt slerk i evighetsmaskineriet til Ibrahimovic, som stadig har lengre skadeavbrekk. Men han gir seg ikke og mot Belgia fredag kom han inn for Alexander Isak etter 73 minutter.

Søndag sto han over treningen og mandag var han satt på sidelinjen på grunn av en kjenning.

Aserbajdsjan tapte sin første kvalifiseringskamp 1–4 mot Østerrike.

Norge møter Georgia tirsdag kveld i gruppe A. Norge tapte 3–0 mot Spania i den første EM-kvalifiseringskampen lørdag.

Har du sett yachten Ibrahimovic ferierte på sist sommer?