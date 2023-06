Internt brev avslører: Mener NIF-undersøkelse var rigget

To av dem som skulle kartlegge holdningen til filming av breddeidrett blant barn og unge trekker seg i protest. Årsak: De mener opplegget fremstod rigget for å få et positiv utfall.

Norges idrettsforbund (NIF) presenterte nylig resultater fra en egen spørreundersøkelse. Der kom det fram at 9 av 10 barn og unge var positive til strømming.

Det overrasker ikke Åsmund Sjøberg:

– Alt var gitt på forhånd. Det fantes ingen kritiske røster i utvalget, sier Sjøberg.

Sammen med Antje Hofgaard representerte han Norges Bandyforbund. I mars skrev de to et felles brev med knallhard kritikk av måten NIF-utvalget jobbet på.

Sjøberg og Hofgaard avsluttet brevet med beskjed om at begge trekker seg.

«Vi opplever at arbeidet med denne undersøkelsen er utformet på en måte som skal sikre størst mulig støtte for strømming/filming av barneidrett», står det i brevet.

De to avsenderne påpeker at særforbundene som var representert i utvalget selv fikk lov til å velge hvilke grupper som skulle få svare på undersøkelsen.

Dermed, mener de, kunne man velge miljøer som man visste var positive til strømming.

– Overfladisk

Åsmund Sjøberg og Antje Hofgaard skriver i brevet at de ikke har samvittighet til å be barn om å delta i undersøkelsen, fordi den er designet for å få et bestemt utfall:

«Arbeidet og prosessen fremstår som overfladisk, forutinntatt og med et tydelig formål. Det tror vi ikke er i barns beste. Og vi tror heller ikke vi har gitt barna som skal delta i undersøkelsen gode nok forutsetninger for å kunne avgi et opplyst svar på undersøkelsens spørsmål.»

VISTE FREM KAMERAER: Harald Strømme i MyGame og NFF-president Lise Klaveness frontet strømming av idretten i fjor vår.

Deretter gir de to avgåtte utvalgsmedlemmene uttrykk for en generell bekymring for at norsk idrett ikke gjennomfører gode og objektive prosesser knyttet til strømming av barn og unge.

«Det vil ikke bare skade norsk idretts troverdighet i dette spørsmålet, men til syvende og sist ramme de mange barna dette tross alt handler om».

Antje Hofgaard ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Konfrontert med opplysningene i denne saken, bekrefter Åsmund Sjøberg at han har skrevet brevet VG har fått tilgang på.

VG har konfrontert Norges idrettsforbund med utspillene i denne saken. Cecilie Prebensen, avdelingsleder for verdiarbeid, svarer på vegne av NIF:

– Idrettsforbundet har sammen med flere særforbund gjennomført en bred prosess for å høre ungdom mellom 13 og 18 år sine meninger om strømming og filming i idretten. Å medvirke til beslutninger er en rettighet barn og unge har, og noe vi har hatt ønske om å gjøre på en så god måte som mulig. Vi har fått gode innspill underveis fra både fagansatte i særforbundene og fra eksterne ekspertmiljøer, og har tillit til at både særforbund og idrettslag har lagt til rette for god deltagelse fra ungdom, sier hun.

– Latterliggjort

Åsmund Sjøberg understreker at han ikke uttaler seg på vegne av bandyforbundet, men som tidligere utvalgsmedlem.

– Hvilken respons fikk du da du trakk deg?

– De sa at de tok det til etterretning. Jeg prøvde å komme med mine innvendinger mens jeg satt i utvalget, men følte det nesten ble latterliggjort, sier Sjøberg.

– Hva synes du om tallene som nå er fremlagt i undersøkelsen?

– Til tross for at denne undersøkelsen var styrt for å få et positivt utfall, så klarte de ikke å få hundre prosent. Det gir ikke et reelt bilde. Hadde man opplyst alle, og gitt alle barn muligheten til å bli med, så tror jeg resultatet hadde blitt et annet, sier Sjøberg.

Savner «voksne»

Dersom han hadde anerkjent undersøkelsen som representativ, så hadde han uansett reagert, understreker han: For når 1 av 10 unge utøvere har negative følelser knyttet til strømming, så er det i seg selv et argument for å legge bort planene om dette, mener Sjøberg.

Han er mektig oppgitt over at idretten fortsetter å presse gjennom filming og strømming av barn og unge, til tross for at Datatilsynet har vært tydelige om at det ikke kan gjennomføres lovlig av hensyn til personvernet.

– Barn og unge hadde fått spist godteri hver dag om de hadde fått lov, men jeg som voksen vet at det ikke er sunt, og derfor tar jeg gode valg på vegne av mine barn. Min opplevelse er at det ikke er voksne til stede i debatten om MyGame, sier Sjøberg.

TRAKK SEG: Åsmund Sjøberg var én av to som reagerte på måten undersøkelsen blant barn og unge skjedde på.

Norges idrettsforbund har satt ned et utvalg som skal vurdere strømmingen i fremtiden. Det må ikke forveksles med utvalget Sjøberg og Hofgaard satt i, som så på holdningen blant de unge til strømming.

NIFs «strømmeutvalg» vil få rapportene, i likhet med Datatilsynet, som har kommet med en veiledning som stiller strenge krav til strømming av barneidrett i Norge.

