Slik kan Austra­lian Open bli Ruuds vei til verdens­toppen

Etter Australian Open kan Casper Ruud (24) for første gang i karrieren trone øverst på verdensrankingen.

MOT TOPPEN? Skal Casper Ruud klare å toppe verdensrankingen i 2023? Her feirer han semifinaleseieren i French Open i fjor.

– Casper Ruud fikk ikke deltatt i Australian Open i fjor, og han har ingen poeng å forsvare, så alt han tar med seg her er rent krydder på verdensrankingen, forklarer tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø til VG.

Etter trekningen har han sett på en mulig vei for Casper Ruud helt til finalen av årets første Grand Slam-turnering som starter natt til mandag, norsk tid.

– Det vil være enormt dersom Casper skulle klare det. Han har uttalt flere ganger at det store målet er å bli nummer én i verden. Presterer han slik vi har sett han kan flere ganger, så har han alle muligheter her, sier Krogh Sundbø.

Ruud spiller sin første kamp tirsdag rundt kl. 10.00 norsk tid. Australian Open vises på Discovery+.

Fakta Casper Ruud Født 22. desember 1998 (24 år) Høyde: 183 cm Plassering på verdensrankingen: 3 Turneringsseirer: 9 Totalt spilt inn i karrieren: 131 millioner kroner Beste resultat i Australian Open: 4. runde (2021) Les mer

Verdenseneren skadet

Verdensener Carlos Alcaraz er ute med skade, og toer Rafael Nadal har 2000 rankingpoeng å forsvare ettersom han vant turneringen i fjor.

Ruud kunne også ta steget opp på toppen av verdensrankingen da han møtte Alcaraz i US Open-finalen, men den spanske tenåringen vant både finalen og kapret rankingtoppen.

– Det gir meg motivasjon til å fortsette når du vet at du var veldig nær en gang, Men kanskje det vil være det nærmeste du noen gang vil komme, sa Ruud til AFP i desember.

En finaleplass vil for øvrig også sikre Ruud 1,1 millioner dollar – overkant av ti millioner kroner. Vinneren av prestisjeturneringen stikker av med det dobbelte.

Fakta De viktigste kampene i 1. runde: Rafael Nadal, Spania – Jack Draper, Storbritannia 7-5, 2-6, 6-4, 6-1

Marcos Giron, USA – Daniil Medvedev, Russland

Stefanos Tsitsipas, Hellas – Quentin Halys, Frankrike

Felix Auger-Aliassime, Canada – Vasek Pospisil, Canada

Andrej Rubljov, Russland – Dominic Thiem, Østerrike

Holger Rune, Danmark – Filip Krajinovic, Serbia

Novak Djokovic, Serbia – Roberto Carballés Baena, Spania

Taylor Fritz, USA – Nikoloz Basilashvili, Georgia

Matteo Berrettini, Italia – Andy Murray, Storbritannia

Casper Ruud, Norge – Tomas Machac, Tsjekkia Les mer

Enorm sesong

2022 ble en fantastisk sesong for Ruud, som avsluttet med finalespill i ATP-finalen. Der det ble tap mot Novak Djokovic. Ruud kom seg også til finalen i French Open og US Open, og spilte totalt inn 46 millioner kroner i løpet av året.

Det har riktignok gått litt tungt sportslig i det siste. For få dager siden tapte Ruud i ASB Classic i New Zealand mot serbiske Laslo Djere.

Krogh Sundbø mener smellen mot Djere ikke trenger å bety så mye:

– Det var ikke så mange som så lyst på det da han gikk på en smell før US Open og før ATP-sluttspillet hadde han ikke spilt spesielt god tennis på en måneds tid, sier Krogh Sundbø og legger til:

– Team Ruud har gjennomgående vært flinke til å prioritere hardt hva de ønsker, og de har brukt enkelte turneringer som trening.

NADAL-DUELL: Dersom Casper Ruud skal møte Rafael Nadal i Australian Open, så må det bli i en eventuell finale. Dette bildet er tatt etter oppgjøret i ATP-sluttspillet i november.

Fakta Seeding i turneringen Rafael Nadal, Spania Casper Ruud, Norge Stefanos Tsitsipas, Hellas Novak Djokovic, Serbia Andrej Rubljov, Russland Felix Auger-Aliassime, Canada Daniil Medvedev, Russland Taylor Fritz, USA Holger Rune, Danmark Hubert Hurkacz, Polen Cameron Norrie, Storbritannia Alexander Zverev, Tyskland Matteo Berrettini, Italia Pablo Carreño Busta, Spania Jannik Sinner, Italia Les mer

Enorm favoritt

Det er liten tvil om hvem som er den store, store favoritten til å stikke av med seieren i Australian Open.

Novak Djokovic har vunnet ni ganger tidligere, og nå er han tilbake igjen etter fjorårets kaos der han til slutt ble sendt ut av landet og ikke fikk delta på grunn av visumtrøbbel fordi han ikke var koronavaksinert.

– Jeg mener det er minst 50 prosent sjanse for at Djokovic tar sin 10. seier i Australian Open. Det er et ganske absurd tall, sier Krogh Sundbø.

Djokovic kan også bli mannen som setter en stopper for Ruud-finale. De møtes nemlig i en eventuell semifinale. Der kan også den danske rebellen Holger Rune dukke opp dersom Djokovic ikke lykkes.

– Rune spiller forrykende tennis, men ble kanskje litt glemt fordi han akkurat ikke kom seg med i ATP-sluttspillet. Jeg synes det er så moro med spillere som vekker følelser uansett om de er positive, eller negative.

– Holger Rune er definitivt en slik spiller, slår Krogh Sundbø fast.

NI SEIRER: Novak Djokovic har vunnet Australian Open ni ganger. Nå er han tilbake for å jakte jublieumsseieren.

Mulig finalevei

Ruud åpner altså mot tsjekkeren Tomas Machac, for øyeblikket rangert som nummer 115 i verden.

– Han er den eneste spilleren på veien her som Casper virkelig må og skal slå. Han tapte mot Viktor Durasovic (Norges nest beste herrespiller, red.anm.) i strake sett nylig, og er langt unna nivået til Casper, sier Krogh Sundbø.

Men allerede i andre runde kan det bli fryktelig tøft.

– Det tror jeg han møter på Jenson Brooksby (nummer 48 i verden), og en spiller som kan skape trøbbel for de aller beste. Han har en litt absurd teknikk som gjør at mange spillere synes det er vanskelig å møte ham.

Krogh Sundbø mener det er helt åpent i en eventuell tredje runde:

– Jeg tror mest på Jan-Lennard Struff eller Tommy Paul, og dersom Ruud vinner den er jeg rimelig sikker på at Matteo Berrettini venter i fjerde runde, selv om han har en ganske tøff vei. Casper må uansett spille opp mot sitt beste for å slå Berrettini i kampen om kvartfinale.

Ruud tapte for øvrig nylig i to sett mot Berrettini i United Cup, men har vunnet fire av syv dueller mot italieneren.

Fakta Tidligere vinnere Australian Open 2022 : Rafael Nadal, Spania

2021 : Novak Djokovic, Serbia

2020 : Djokovic

2019 : Djokovic

2018 : Roger Federer, Sveits

2017 : Federer

2016 : Djokovic

2015 : Djokovic

2014 : Stan Wawrinka, Sveits

2013 : Djokovic

2012 : Djokovic

2011 : Djokovic

2010 : Federer

2009 : Nadal

2008 : Djokovic

2007 : Federer

2006 : Federer

2005 : Marat Safin, Australia

2004 : Federer

2003 : André Agassi, USA

2002: Thomas Johansson, Sverige Les mer

I kvartfinalen venter trolig Alexander Zverev, eller Taylor Fritz.

– Det er litt usikkert hvor Zverev står etter skadeproblemene, så det kan like gjerne være Fritz som står der, mener Krogh Sundbø.

Som nevnt er det forventet Djokovic blir Ruuds motstander dersom nordmannen skulle komme seg helt til semifinalen. I en eventuell finale mener Krogh Sundbø at Stefanos Tsitsipas er på plass, alternativt Daniil Medvedev eller Rafael Nadal.

– Hvem av de tre passer Ruud best i en finale?

– Det er Nadal.

– Så må jeg jo legge til at hele denne rekken med aktuelle motstandere kan være stein død i løpet av to runder. Men det er da også den store gleden ved topptennis, hver turnering lever sitt eget liv og tar helt andre veier enn man kan forutse.

– Spiller Ruud på det nivået han gjorde i ATP-finalen er alt mulig for ham her, avslutter Krogh Sundbø.