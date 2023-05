Norge fikk det tøft mot Sveits: – Gir bort to mål

(Norge - Sveits 0–3) En brutal førsteperiode ble avgjørende i den andre VM-kampen til Norge.

Norge hang rett og slett ikke med på tempoet til Sveits i starten. Etter den første perioden var skuddstatistikken hele 12–1 fordel Sveits. I tillegg lå de under 2–0.

– Det er en tøff start. Vi vet at de kommer hardt. Jeg synes vi gir bort to mål igjen, sier Emil Martinsen Lilleberg til Viaplay på vei inn i garderoben etter den første perioden.

Sveits hadde også en tredje puck i mål, men etter en coach request ble målet annullert. Andres Ambühl sto i målgården og traff skøyten til den norske målvakten.

Sveits hadde også et stolpetreff.

– De er et knepp bedre i de fleste situasjoner, det ser man i den første perioden, var dommen til Viaplay-ekspert Alexander Bonsaksen etter kampen.

– De gikk ut hardt, og vi fikk en tøff start. Vi arbeidet oss inn i kampen igjen og hadde en del sjanser vi kunne scoret på, blant annet et stangskudd. Litt synd at vi ikke fikk reduseringen, for da kunne det skjedd noe, sier den norske veteranbacken Mathias Nørstebø til Viaplay.

Norge fikk en tung start på mesterskapet, og tapte åpningskampen mot Kasakhstan på straffer lørdag:

Den andre perioden var det et annet norsk lag som møtte opp. Norge fikk noen lengre sekvenser i angrep, og får flere muligheter i overtall.

Halvveis ut i perioden får Norge et halvt minutt i overtall fem mot tre, men den sølt vekk. Det gjaldt flere andre overtallsperioder også. Det ble for upresise valg offensivt.

– Det var altfor dårlig i fem mot tre. Dessverre svikter overtallsspillet i denne perioden, sier Bonsaksen.

SVEITSISK JUBEL: Sveits kunne juble for seier mot Norge.

Den tredje perioden åpner med en norsk kjempesjanse. Mathias Trettenes brøt høyt i offensiv sone, men skuddet traff noen millimeter feil, og gikk stolpe ut.

Thomas Berg Olsen hadde også en god sjanse litt ut i den tredje perioden, men skuddet ble stoppet av den sveitsiske målvakten.

Med tre minutter igjen tok Norge ut målvakten i jakten på scoring. Da kontret Sveits inn det siste og avgjørende 3–0-målet.

Med tap her står Norge med ett poeng etter to kamper. Kampen mot Slovenia tirsdag blir neste nøkkelkamp for å unngå nedrykk.