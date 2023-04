Oppsikts­vekkende bilder: Assistent­dommer kan ha albuet Liverpool-profil

(Liverpool–Arsenal 1–2, kampen pågår) Videobilder viser assistentdommer Constantine Hatzidakis løfte albuen mot halsen til Andrew Robertson i pausen på Liverpools storkamp mot Arsenal.

– Linjedommeren albuet Robertson, hevder Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

Det var like etter at det var blåst for pause at videobilder viser Robertson og assistenten tett sammen.

Ifølge Sky Sports-reporter Geoff Shreeves, som var ved sidelinjen, skal Liverpool-backen ha uttalt følgende etterpå:

– Han albuet meg akkurat i halsen. Linjemannen albuet meg i halsen.

REAGERTE KRAFTIG: Robertson skal ha blitt illsint etter hendelsen med dommeren.

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane har ikke latt seg overbevise.

– Vet du hva? Tar han tak i linjemannen først? Jeg er ikke sikker, men Robertson klager. Han skulle vært mer bekymret for forsvarspillet sitt, sier Keane på Sky Sports og kaller Liverpool-spilleren for «en stor baby».

Opptrinnet vil garantert bli debattert og sett nærmere på av ulike personer etter kampen.

-- Jeg har aldri sett en dommer heve albuen mot en spiller. Jeg tror han kommer til å være i kjempetrøbbel etter denne kampen, sier Gary Neville.

DISKUTERES: Constantine Hatzidakis gjorde en merkelig manøver på Anfield.

I selve matchen sendte Gabriel Martinelli seiersvante Arsenal i ledelsen etter bare åtte minutter.