Norsk curlingtabbe fikk konsekvenser - Ulsrud og kompani ute av VM

Norge var et av fire lag som endte på fem seirer og fire tap, og to av dem skulle videre til semifinale. Av de fire endte Norge sist som følge av innbyrdes resultater, og dermed var det Danmark og Skottland som tok seg til semifinale sammen med Sverige og Sveits.

Spenningen levde lenge ettersom Italia berget ekstraomgang mot Sveits og hadde mulighet til å sende både seg selv og Norge til semifinalen. I stedet ble det 5-7-tap.

Samtidig kan man si at Norge selv rotet bort semifinalen da de dummet seg ut i en kamp mot Storbritannia. Der vant Norge 8-3, men ble idømt tap ettersom reserven Magnus Nedregotten hadde brukt sin egen kost da han kom inn. Han skulle egentlig overtatt kosten til mannen han erstattet, Markus Høiberg.

Sveits skal møte Danmark i semifinalen, mens Skottland skal opp mot suverene Sverige. Svenskene, som spiller på hjemmebane i Helsingborg, vant alle sine ni kamper i grunnspillet.

Spenning

Torsdagens oppgjør åpnet med at Nederland tok ett poeng i første omgang, før nordmennene utnyttet at de hadde siste stein og tok to poeng i annen omgang.

Deretter fulgte lagene hverandre tett og tok ett poeng i annenhver omgang med unntak av den sjette omgangen der Norge tok ut en stein på slutten og sørget for at det ble 0-0.

Det samme skjedde i niende omgang. Norge ryddet boet med siste stein og sørget for å ha siste stein i den tiende og avgjørende omgangen på stillingen 4-4.

I siste omgang tok Norge også det avgjørende poenget som sikret 5-4-seier. Men etter venting på at kampen mellom Italia og Sveits skulle bli ferdig, kunne de konstatere at semifinaleplassen glapp.

Foruten Ulsrud spilte Magnus Vågberg, Steffen Walstad og Høiberg for Norge. Nedregotten var reserve.