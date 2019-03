Direkte nå: Henrik Kristoffersens far forklarer seg i retten

OSLO TINGRETT: Sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, sa fra vitneboksen at alpinsponsoren ikke ville stå i veien for at Henrik Kristoffersen skulle få Red Bull på hjelmen.

Svendsen inntok vitneboksen i Oslo tingretts rettssal 250 kl. 10.15. Han var hentet inn som vitne fra Henrik Kristoffersens side.

Hovedspørsmålet til Svendsen var hvordan Telenor ville stille seg til en løsning hvor Henrik Kristoffersen hadde Red Bull på hjelmen, i stedet for Telenor.

– Det vi er opptatt av er det som blir tilbudt av rettigheter i markedet. Det er ikke Telenor som skal styre dette med rettigheter. Det må et forbund selv ha full kontroll over. Vi forholder oss selv til det produktet som blir tilbudt i markedet, sa Svendsen.

– Når vi er i en avtaleperiode, så ønsker ikke vi at deler av det vi har kjøpt skal trekkes ut, men hvis skiforbundet ønsket, og Kristoffersen ønsket, så måtte en avtale bli reforhandlet, fortsatte han.

Godtok løsning

Det var derfor de også godtok et avtaleutkast hvor Kristoffersen fikk Red Bull på hjelmen. Den avtalen ble senere nektet av skistyret i forbundet.

– Den ble reforhandlet og vi forholdt oss til det produktet som ble tilbudt oss.

Grunnen til at Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, spurte, var fordi Stein Opsal, tidligere generalsekretær, sa at Telenor ikke var positive til at Kristoffersen skulle få en egen avtale da Opsal vitnet under forføyningssaken i 2016.

– Det får stå for Opsals regning, sa han.

– Hvis Skiforbundet vil, og Kristoffersen vil, så er vi i en umulig situasjon. Da skal ikke vi stå i veien for det, fortsatte han.

Han sa også noe om verdien av eksponeringen.

– Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass. Vi måler dette. Vi kan sammenligne oss med DnB, som også er en sentral sponsor for alpinlandslaget. Vi ser markant forskjellen av oppmerksomhet mellom oss og DnB, sa Svendsen.

Berg var først ut

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund, var førstemann i vitneboksen på dag tre av rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund.

Hun har jobbet i Skiforbundet siden 2005, men ble først fast ansatt som generalsekretær først i november 2018.

Bergs hovedoppgave i vitneboksen var for å illustrere hvem i forbundet som hadde arbeidsoppgaver som kommer bredden til gode. Berg brukte en powerpoint-presentasjon under sin partsforklaring.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

Henrik Kristoffersens advokat Odd Stemsrud sa i sitt innledningsforedrag tirsdag at forbundets administrasjon brukte 42 millioner til styre og administrasjon. Det var ikke Berg enig i.

– Det er feil. Vi bruker dette til alle disse aktivitetene som går ut til klubbene, sa hun, mens hun pekte på at et lysbilde hvor også blant annet marked, anlegg og krets var representert.

Berg ble også grillet av advokat Stemsrud om hvorfor forbundet først foreslo å ha rettssaken midt i sesongen.

– Det har jeg ingen kommentar til, sa Berg.

Beskrev Rælingen-hjelp

Generalsekretæren slo også tilbake etter at Henrik Kristoffersen onsdag sa at Skiforbundet har bidratt med lite eller ingenting til ham og klubben hans Rælingen.

– Hva de egentlig mener de har gjort for meg i oppveksten, det skjønner jeg ikke. Og jeg har vært der, opplevd det selv og levd med det, sa alpinisten i retten.

I sin forklaring sa Berg at mye av skiforbundets midler blir fordelt til klubbene gjennom anleggs- og utstyrsstøtte.

– Rælingen har fått mye hjelp til anleggsutvikling i Marikollen. Blant annet fikk klubben 700.000 kroner til snøproduksjon i 2007. Jeg går ut fra at Henrik har hatt nytte av denne snøen, sa generalsekretær Berg i sin forklaring.