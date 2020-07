Håndballforbundet sa ja. Myndighetene sa nei.

De neste dagene vil flere og flere håndballklubber igjen begynne å trene som normalt. Det trodde også klubbene i 2. divisjon at de ville få anledning til.

Herrelaget til Bækkelaget Håndball, som er i Eliteserien, kan trene som normalt. Det kan ikke kvinnelaget, som er i 2. divisjon. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Det er gått godt over en måned siden kulturminister Abid Raja kunne meddele at det fra 12. juni ville være lov for toppidretten å igjen trene med nærkontakt.

Norges Fotballforbund hadde protokoller og systemer raskt på plass. Med lærdom fra dem, utarbeidet også Norges Håndballforbund (NHF) retningslinjer som skulle tre i kraft når håndballklubbene igjen skulle oppta trening frem mot en ny sesong.

Det var nå opp til forbundet å definere hva og hvem som faller innenfor definisjonen topphåndball.

De landet på følgende:

Landslagene

Regionale talentgrupper hvor 90 prosent av deltagerne er under 20 år

Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon

2. juli var retningslinjene på plass, og klubbene kunne i teorien da allerede startet trening med nærkontakt om de oppfylte kravene.

– Men klubbene har trengt tid. Vi ser at de klubbene som starter tidligst med nærkontakt, starter nå på mandag, sier assisterende generalsekretær i NHF Per Eirik Magnussen.

Assisterende generalsekretær i NHF, Per Eirik Magnussen, har medfølelse med spillerne i 2. divisjon som hadde gledet seg til å starte igjen med normal trening. Foto: Norges Håndballforbund

Ikke 2. divisjon likevel

Tirsdag denne uken kom det derimot en kontrabeskjed fra Kulturdepartementet.

I en pressemelding fra Håndballforbundet står det følgende:

«Kulturdepartementet har påpekt at antallet innmeldte toppidrettsutøvere/topphåndballspillere overstiger det antallet spillere som var både forventet, og det som ble lagt til grunn for å kunne åpne for toppidretten».

Det førte til at forbundet raskt måtte stryke 2. divisjon fra deres protokoller og planer om gjenåpning.

2. divisjon utgjør 102 lag og rundt 1900 spillere totalt.

– De mener, sammen med helsemyndighetene, at antallet spillere samlet sett blir for stort, sier Magnussen om beskjeden de fikk.

Dermed må spillerne i 2. divisjon igjen smøre seg med tålmodighet og fortsette å trene med en meters avstand. Når de kan gjenoppta vanlig trening, er ikke sikkert.

– Vi synes selvfølgelig at det er leit. Vi synes synd på de utøverne som ikke kommer i gang. Vi har full forståelse for at de vil gjøre det på en forsvarlig måte, og prioritet én er at pandemien holdes under kontroll, sier Magnussen.

Vipers Kristiansand og Heidi Løke ble norgesmestere i fjor. Hvordan NM gjennomføres i år, er fortsatt usikkert. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Usikkerhet rundt NM

2. divisjon skal etter planen starte den første helgen i september. Datoen for seriestart blir fortsatt opprettholdt, opplyser Magnussen.

– Så får vi se om det må skyves på, sier han.

Om det ikke åpnes for fullkontakt for 2. -divisjonslagene, kan det også skape problemer for norgesmesterskapet i håndball.

– Det er for tidlig å si noe om. Det kommer an på om det vil bli åpnet for 2. divisjon, sier Magnussen om norgesmesterskapet kan gå som planlagt.

Han varsler at en avgjørelse rundt både seriestart og norgesmesterskapet først vil komme etter det varslede møtet mellom idretten og Kulturdepartementet 10. august.

– Nå avventer vi til det som måtte skje 10. august, så får vi gjøre en ny vurdering da.