Claude gikk inn til pallplass for sin savnede far

Fabien Claude gikk inn til tredjeplass på torsdagens normaldistanse i skiskyting. Karrierens første pallplass tilegnet han sin savnede far.

Fabien Claude skjøt 20 treff og gikk inn til tredjeplass på 20-kilometeren i Pokljuka. Sin første pallplassering i verdenscupen tilegnet han sin far Gilles, som er savnet og antatt omkommet etter å ha gått gjennom isen i Canada. Foto: Foto: Darko Bandic, AP / NTB scanpix

Gilles Claude, far til skiskytterne Fabien og Florent, er en av flere franskmenn som er savnet etter at de tirsdag gikk gjennom isen under en snøscootertur i Canada. Tross den tragiske ulykken besluttet begge sønnene å stille til start på torsdagens verdenscuprenn i Pokljuka.

Fabien gikk inn til karrierens første pallplassering, slått bare av stjernene Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade.

– Denne pallplassen er for far, sa han til nettstedet 20 minutes.

– Jeg har hatt mange tanker siden i går kveld, og jeg er glad for å kunne hedre ham på denne måten. Pallplassen er for ham, og jeg er sikker på at han er stolt av oss der han er nå, sa han tydelig beveget.

– Det var viktig for oss å starte i dag og gjøre vårt beste for å gjøre ham en siste ære, sa Florent Claude, som konkurrerer for Belgia og endte på 47.-plass.

Fabien Claude på vei mot tredjeplass på normaldistansen i Pokljuka. Han gikk rennet selv om han er i sorg etter at faren gikk gjennom isen og forsvant i Canada tirsdag. Foto: Foto: Darko Bandic, AP / NTB scanpix

Stolt av ham

Fabien Claude skjøt i likhet med de andre på pallen feilfritt. Han endte 25,6 sekunder bak Thingnes Bø og 14,2 bak sin langt mer berømte landsmann Fourcade.

– Det ville vært løgn om jeg sa at jeg visste at Fabien ville gjøre det så godt i dag, men jeg er stolt av ham og av hele laget som stiller opp for dem. Jeg er sikker på at alle er stolte av det han gjorde, for det var ikke lett å gå til start i dag, sa Fourcade til 20 minutes.

Også løpere fra andre nasjoner er sterkt preget av den tragiske ulykken i Quebec.

Fabien Claude (til h.) gikk inn til sin første pallplassering i verdenscupen skiskyting to dager etter at hans far gikk gjennom isen og forsvant under en snøscootertur i Canada. Her er han sammen med vinner Johannes Thingnes Bø (i midten) og landsmannen Martin Fourcade etter rennet. Foto: Foto: Darko Bandic, AP / NTB scanpix

Gråtkvalt

– Vi fikk vite at faren til Claude, som er en god venn, er savnet, så det er ikke så viktig med en 9.-plass i dag, sa en gråtkvalt Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

– Dette satte en demper på gleden, sa Johannes Thingnes Bø til kanalen etter at den nybakte pappaen kronet sitt comeback med seier.

Tilsammen gikk sju franskmenn og guiden deres gjennom isen da de med snøscooter skulle krysse en sjø i Quebec. Tre av dem greide å ta seg ut. Et helikopter som ble satt inn i redningsarbeidet havarerte dessuten på isen.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 18:39

