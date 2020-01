Danskene ønsker EM-endring etter fiaskoen

– Jeg tror i hvert fall vi må diskutere dette i etterkant. Nå står vi foran en hovedrunde der store lag som Danmark og Frankrike ikke er med. Hva betyr det for produktet? sa direktøren for det danske håndballforbundet Morten Stig Christensen til dansk TV 2.

– Jeg sier ikke dette fordi vi nå står her i rollen som tapere, og vi spilte kort og godt ikke bra nok.

Christensen ønsker seg et større sikkerhetsnett. EM spilles for første gang med 24 deltakere. Kampsystemet gjør at bare to lag, av fire, går videre fra de forskjellige gruppene, og man straffes svært hardt ved et nederlag.

Danmark tapte én kamp med ett mål, men gikk likevel ikke videre.

60 prosent, cirka 6000 billetter til hver hovedrunde-dag, er solgt til dansker. Ingen kunne se for deg at Danmark ikke skulle gå videre til hovedrunden.

Det var også ventet en del franskmenn til Malmö, men også det franske laget snublet og måtte reise hjem tidlig.

Frankrike (ni) og Danmark (tre) har vunnet 12 gull i OL, EM og VM siden 2006.

Hovedrunden spilles med to puljer og fire kamper for hvert lag. De to beste i hver av gruppene er klare semifinaler.