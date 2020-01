Amerikanske medier: Kobe Bryant omkom i helikopterulykke

Basketballstjernen Kobe Bryant er død, 41 år gammel. Det melder nettstedet TMZ og flere andre medier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kobe Bryant er død, 41 år gammel. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge TMZ døde Bryant da et helikopter kræsjet søndag morgen i Los Angeles. Flere andre amerikanske medier melder også at Bryant er omkommet.

TMZ skriver at Bryant skal ha hatt med seg minst tre andre som reisefølge i hans private helikopter da det kræsjet. Etter det gikk ned skal det ha begynt å brenne.

Politiet i Los Angeles skriver at totalt fem personer er omkommet i en ulykke som skjedde i Calabasas.

Igangsatt etterforskning

Også ESPN, via reporter Adrian Wojnarowski, og Los Angeles Times melder at Bryant var i helikopteret. Det samme gjør CNN og NBC.

Nødetater skal ha blitt tilkalt, men ingen om bord overlevde.

Det skal allerede være igangsatt etterforskning for å forsøke å finne årsaken til styrten.

Fakta Kobe Bryant: Født: 23. august 1978 i Philadelphia, Pennsylvania. Død: 26. januar 2020, 41 år gammel Høyde: 1,98 meter. Lag: Los Angeles (1996–2016) NBA-titler: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) Mest verdifulle spiller i NBA: 1 (2008) NBAs All Star-lag: 18 (1998, 2000-2016) OL-meritter: 2 gull (2008, 2012) Kilde: NTB

41 år gamle Bryant etterlater seg ifølge TMZ kona Vanessa og fire døtre. Basketball-legenden ble pappa for fjerde gang så sent som i fjor høst.

Slik så det ut på ulykkesstedet. Foto: GENE BLEVINS / Reuters

Nødetater ble tilkalt, men ingen om bord overlevde. Foto: GENE BLEVINS / Reuters

To OL-gull

Bryant vant NBA-sluttspillet fem ganger med Los Angeles Lakers og tok OL-gull med USA to ganger før han la opp i 2016. 18 ganger fikk han plass på allstar-laget, og i tillegg høstet basketballikonet utallige andre utmerkelser for sitt strålende spill.

41-åringen spilte for Lakers gjennom hele den 20 år lange karrieren. Da han i 1996 gikk rett fra high school til spill i NBA ble det ansett for å ha vært et kontroversielt valg. I ettertid viste det seg å være en innertier.

Hans periode i Lakers har også fått klubben til å pensjonere tallene 8 og 24, som han brukte.

I 2018 gjorde han seg også bemerket innen filmens verden da han som produsent vant Oscar-statuett for beste animerte kortfilm for den fem minutter lange «Dear Basketball».

– Stor tragedie

Reaksjonene er mange etter Bryant bortgang. Blant dem er Stig Omland. Han har kommentert NBA på TV 2 og skriver på Twitter at Bryant var hans første idol.

– Ikke bare var Kobe Bryant en enorm idrettsmann, han var far til fire små døtre. Det er en stor tragedie, skriver Omland på Twitter.

Basketlegenden Dennis Rodman var også kjapt ute for å hedre Bryant.

– Knust over å høre nyheten om at min venn Kobe Bryant er død. Jeg ber for hans kone Vanessa og hans barn og Lakers-familien, skriver Rodman.

Saken oppdateres.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 20:49 Oppdatert: 26. januar 2020 21:37

Mest lest akkurat nå