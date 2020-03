Idrettsminister åpner for publikumsnekt under Tour de France

Frankrikes idrettsminister Roxana Maracineanu ser på alle muligheter når det nå vurderes om sommerens Tour de France lar seg gjennomføre. Også tilskuerforbud.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Alle muligheter holdes åpne rundt Tour de France. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB-AFP

Les også Fortsatt håp for Tour de France

Tokyo-OL og fotball-EM er allerede utsatt som følge av viruspandemien. Foreløpig er det ikke tatt noen endelig avgjørelse rundt Tour de France.

Arrangøren og franske myndigheter jobber samtidig med å vurdere gjennomføringen av det årlige kjempearrangementet som innledes i Nice 27. juni.

Normalt samler rittet mer enn ti millioner sykkelfans, som følger syklistene fra ulike steder gjennom løypa. Nå åpner idrettsminister Maracineanu for at tilskuernekt kan bli aktuelt for å redde årets utgave av Touren.

– Alt er mulig. Vi har innført publikumsforbud i andre konkurranser tidligere, samtidig som det ikke vil ha den samme effekten fordi forretningsmodellen til Tour de France ikke baserer seg på billettinntekter som fotball og rugby, sa hun til radiostasjonen France Bleu onsdag.

Ifølge idrettsministeren skal også utsettelse og avlysning av årets ritt være alternativer som diskuteres.

Tour de France har vært gjennomført hvert eneste år i fredstid siden 1903.