DIREKTE: Manchester United ga fra seg ledelsen etter stygg tabbe

Manchester United gjester Wolverhampton i en reprise på FA-cupkvartfinalen i mars - en kamp Wolves vant 2-1.

Det skjer uten en av Solskjærs nøkkelspillere. Marcus Rashford er blitt syk og kan ikke spille.

Ole Gunnar Solskjærs gutter må løfte prestasjonen fra kampen mot Watford lørdag, som var under pari til tross for 2–1-seier på hjemmebane. Nordmøringen har 11 seire på 14 ligakamper for de røde.

