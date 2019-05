Guardiola om gullduellen med Liverpool: – Min suverent tøffeste tittel

Spanjolen vant tre strake seriepokaler med både Barcelona og Bayern München, men årets Premier League-triumf satt langt inne. I siste serierunde måtte City gjennom en snuoperasjon mot Brighton før forsvaret av fjorårets tittel var i boks.

City stoppet på 98 poeng, ett mer enn Liverpool. Etterpå var Guardiola en lettet manager.

– Vi måtte vinne 14 seriekamper på rad for å klare det. Dette er den suverent tøffeste tittelen jeg har vunnet i hele min karriere, sa Guardiola ifølge BBC.

Frank Augstein / AP / NTB SCANPIX

Fakta: Ti siste Premier League-mestere 2018/19: Manchester City 2017/18: Manchester City 2016/17: Chelsea 2015/16: Leicester 2014/15: Chelsea 2013/14: Manchester City 2012/13: Manchester United 2011/12: Manchester City 2010/11: Manchester United 2009/10: Chelsea.

Var syv poeng bak

Like etter årsskiftet kom Liverpool til Manchester med en syv poengs luke på tabelltoppen. Med borteseier mot City mente de fleste at gullkampen ville være over. I stedet vant Guardiolas lag 2–1.

Det skulle vise seg å bli Liverpools eneste serietap denne sesongen. City tapte på sin side fire ganger, men spilte kun to uavgjorte kamper mot rivalens syv. Det ble til slutt nøkkelen for de lyseblå.

– Jeg må selvsagt gratulere Liverpool. Takk skal dere ha. Forrige sesong satte Manchester City standarden, men denne gangen hjalp de oss med å heve den. Å ha en slik rival ga oss dytten vi trengte til å oppnå det vi har klart, påpekte Guardiola etter søndagens serieavslutning.

– Det er utrolig. 198 poeng på to sesonger. Har du tatt 100 poeng, vil du normalt få en dupp. Liverpool hjalp oss med å opprettholde nivået, la han til.

Inntil søndag hadde ingen lag forsvart en Premier League-triumf siden Manchester United gjorde det i 2009.

TOBY MELVILLE / REUTERS / NTB SCANPIX

Fakta: Manchester City Stiftet: 1880 Bane: Etihad Stadium (kapasitet: 55.097) Manager: Josep Guardiola Eier: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Meritter, serietitler: 6 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019) FA-cupen: 5 (1904, 1934, 1956, 1969, 2011) Ligacupen: 6 (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019) Cupvinnercupen: 1 (1970).

Vil kopiere byrivalen

Neste sesong satser Guardiola på å kopiere ligatrippelen han innkasserte i både La Liga og Bundesliga. I Premier League er det bare Manchester United som har greid å vinne tittelen tre år på rad (1999–2001 og 2007–09).

– Det blir tøffere, men vi kommer også til å bli sterkere. Når du kan vinne to strake, har jeg følelsen av at vi neste sesong vil komme tilbake og prøve å bli så gode som vi er akkurat nå.

Liverpool har ikke vunnet en ligatittel i Premier League-æraen. Forrige gang rødtrøyene ble engelske mestere, var i 1990.