FIFA bekrefter: Skrinlegger VM-utvidelse i 2022

FIFA har skrinlagt planene om å utvide VM-sluttspillet i fotball for menn til å omfatte 48 lag allerede i Qatar i 2022. Det blir bare 32 lag i den turneringen.

Det bekreftet FIFA endelig onsdag, etter lenge å ha jobbet for å innføre FIFA-president Gianni Infantinos visjon om et sluttspill med 48 lag allerede i neste VM. Det ville tvunget Qatar til å dele sluttspillet med minst ett naboland.

– Etter en grundig og omfattende konsultasjonsprosess der alle de berørte ble involvert, ble konklusjonen at forslaget ikke kan gjennomføres under de rådende omstendigheter, heter det i en uttalelse fra FIFA.

FIFA-rådet ga i mars Infantino grønt lys for å jobbe med Qatar for å finne ut om det var gjennomførbart å involvere minst ett annet land i golfstatens nærområde for å tillate ytterligere 16 VM-kamper spilt i 2022, slik at et forslag om utvidelse kunne legges fram for FIFA-kongressen 5. juni.

Ville ikke, kunne ikke

Både Forente arabiske emirater, Bahrain og Saudi-Arabia er imidlertid i politisk konflikt med Qatar, noe som har ført til at alle former for samarbeid mellom landene ligger nede. Dermed var Kuwait og Oman de eneste realistiske samarbeidsland, men Oman har gjort det klart at landet ikke ønsker VM-kamper.

Infantino besøkte forrige måned Kuwait i et forsøk på å overtale landet til å ta på seg en del av VM-arrangementet, men nå har FIFA konkludert med at tiden er løpt ut.

Menneskerettssituasjonen i landene og andre hensyn har også veid inn. Qatars lover tillater utlendinger å drikke alkohol, men Kuwait er fullstendig tørrlagt. Det ville vært et problem for FIFA, som har et bryggeri som en av sine store sponsorer.

Kontroversielt

FIFA sier at man som en siste mulighet så på muligheten for at Qatar kunne avvikle et sluttspill med 48 lag alene, men kom til at det ikke var mulig på dette tidspunkt i forberedelsesfasen.

Den kontroversielle tildelingen av VM til Qatar har ført til at VM er flyttet fra sommeren til sent på høsten, og sluttspillet skal avvikles i tiden 21. november til 18. desember 2022 for å unngå den ekstreme heten i ørkenlandet i sommermånedene.

Tidligere er det bestemt at fotball-VM i 2026 skal omfatte 48 lag. Da skal sluttspillet avvikles i USA, Mexico og Canada.