Ruud avanserte og kan få stjernemøte i Paris: – Jeg vil slå Roger Federer før han legger opp

PARIS. Ruud knyttet neven og viste med tegn mot pappa Christian på tribunen at han var fornøyd etter seieren mot Ernests Gulbis fra Latvia.

Det å vinne 3–0 i sett er imponerende etter denne rekken: 6-2, 7–6 (7-2), 6–0.

Nordmannen hadde nesten hele familien med mor, søster og bestemor på andre benk på tilskuerplass. De jublet forsiktig.

– Det er ikke akkurat fotballstemning i tennis, men det tror jeg er bra. Ellers hadde det blitt vanskelig å fokusere, sier unge Ruud etter kampen.

Måtte svare for seg

En drøy time etter at han har forlatt grusen på bane 13, etter å ha vært med på noen selfies, sitter Ruud med seks-syv journalister rundt seg. Noen andre fra arrangøren passer tiden.

Underveis får han vite at Matteo Berrettini fra Italia blir neste motstander.

– Jeg har aldri møtt ham, men han er lang og har en god serve. Jeg må få fart på de lange bena hans, sier Ruud, full av selvtillit.

Han mener å si at motstanderen virkelig skal få jobbe, og at han selv skal være på offensiven.

For det hjelper å sette på plass en ti år eldre tennisspiller, Gulbis, som har vært i semifinalen i Roland-Garros, som denne Grand Slam-turneringen egentlig heter.

Men nå er ikke latvieren like god, ranket som nummer 80 i verden.

– Og han gjorde mye feil, konstaterer Ruud.

Fakta: Casper Ruud Født: 22. desember 1998 Klubb: Snarøen Tennis Klubb Bosatt: Akkurat nå på Mallorca, der han, foreldre og en av søstrene har base. Ranging: Er nummer 63 i verden på ATP-rankingen. Har allerede sikret seg 1, 3 millioner kroner ved å spille 1. runde i Paris og avansere til den andre. X

Ser fort fremover

Men det nytter ikke å dvele ved kampen som var. De neste dagene skal han og teamet forberede seg til matchen mot 23 år gamle og 195 cm høye Berrettini, ranket som nummer 32 i verden. Ruud selv ligger på 63. plass.

Én av dem som gjør mye av dette forarbeidet, er Øivind Sørvald, sportssjef i Norges Tennisforbund, men først og frem analyseekspert.

– Nå skal vi avdekke italienerens styrker, svakheter og spillemønster. Og vi har bedre tid enn normalt. Vanligvis må jeg virkelig stresse for å få til dette. Nå har vi ikke hastverk, kommenterer Sørvald.

Neste kamp går ikke før tirsdag eller onsdag. Det var usikkert søndag.

Mandag kommer i alle fall Sørvald opp med det han har funnet ut, slik at Ruud kan terpe på det på treningen på ettermiddagen.

Sørvald mener at den neste motstanderen uansett har presset på seg.

– Casper har alt å vinne.

Har vokst seg større

Ruud selv innrømmer at han føler seg bra, og kan takle ulike situasjoner bedre enn før.

– Jeg er mer moden.

Han innrømmer at han syntes 2. sett var tøft, men klarte å presse spilleren på den andre siden av nettet til å gjøre feil.

– Jeg er ung og for oppadgående. Jeg måtte vise ham det.

20-åringen synes det er komfortabelt å være i hovedrunden, og ikke minst direkte kvalifisert. I fjor vant han fire seire, men da medregnet kvalifisering. Det tapper krefter.

Tøff i hodet

Han skal ha den samme minen overfor italieneren, et ansikt av selvsikkerhet. For det er lett å se når en spiller «mister det» og kommer ut av fatning. Ruud har lært seg å være kontrollert, og som han gjentar – fokusert.

Mentaltrener Eirik Bertrand er en viktig brikke i så måte. Han har jobbet med Ruud siden han var 14 år gammel, og var også til stede i Paris.

På den uformelle pressekonferansen uten ordstyrer, gjentar Ruud ordene som Bertrand sa til Aftenposten etter seieren, at det er slagene i hverdagen som teller. Det å vite at man gjør det riktige hver dag, med hensyn til trening, mat og hvile.

Selv mente Bertrand at det var gøy å se Casper så sterk i hodet.

For tennis er også en mental idrett, der spillerne skal fokusere på hver eneste ball. De stønner idet de slår, det er varmt, og når Ruud får et lite kutt i fingeren, blir det også en deilig pause.

Han reparerer kuttet selv med en plasterspray som må tørke, og litt tape. Han har fått medisinsk tiebreak, men fortsetter i fin stil etterpå.

Målet er å slå Federer

Norges beste tennisspiller, som er proff til fingerspissene, har store drømmer. For det første vil ha på veien oppover gå forbi faren Christian, som endte på 39. plass som best på rankingen. Men det er bare et delmål.

– Jeg vil slå Roger Federer før han legger opp.

Det kan komme til å skje i 3. runde, hvis alt går den rette veien for begge. Legenden Federer er ikke grusspesialist, og forrige gang han deltok i French Open var i 2015. Men han vant i 2009, den eneste gangen her.

37-åringen har masse rutine, og er på ingen måte ute på dato. Han er ranket som nummer tre i verden. Søndag tok han seg videre etter 3–0 i sett mot italiensk Sonego (6-2, 6-4, 6-4). Etter å ha blitt intervjuet på banen, tok han den røde bagen på armen og begynte å skrive autografer.

Mye å hente fortsatt

Casper Ruud forteller at han plukker opp mye fra Federer og ikke minst Rafael Nadal. Ruud kom til Nadal-akademiet på Mallorca i september, og har vokst siden da.

Der hender det fra tid til annen at Rafael Nadal er sparringpartner.

Han er 32 år og kongen av Roland-Garros. Elleve seire er i en egen klasse, og han har vunnet de to siste årene.

– Jeg har i alle fall lært å være mentalt forberedt, og selv om jeg også kan bli frustrert, må det være over på 25 sekunder, til neste ball skal spilles, sier han med et smil.