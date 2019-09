Nå er Trondheims-Ørn i trøbbel

Trondheims-Ørn- LSK Kvinner 0-3 (0-0)

For andre gang på tre uker møttes Trondheims-Ørn og LSK Kvinner i seriekamp. I LSK-hallen sist vant hjemmelaget 2-0, og det gikk ikke bedre for Ørn-kvinnene denne gang. I alle fall ikke resultatmessig. For selv om det ble 0-3 tap, var det hjemmelaget som styrte kampen fra start. Faktisk kunne og burde Ørn ledet med både ett og to mål før lagene tok pause. Men blant andre klarte ikke Maiken Bakke å overliste Cecilie Fiskerstrand i LSK-buret. At det var 20 poeng mellom lagene var det lite som tydet på de første 45.

– Det er jeg helt enig i. Vi lykkes med å stå høyt, men klarer som vanlig å ikke sette sjansene. Og det er noe vi må gjøre hvis vi skal slå lag som LSK, sier Mali Næss.

Men om Ørn var gode i første omgang, var de ditto svake i andre. Serielederen gikk rett i strupen på hjemmelaget, og Ørn hadde ikke noe å komme med offensivt. De ble presset bakover, og selv om stopperparet med nevnte Næss og Ina Vårhus ryddet godt unna, var det ikke noe å si på at veteranen Elise Thorsnes ga LSK ledelsen midtveis i omgangen. Og da 0-2 kom drøye ti minutter før slutt, var det game-set-match. Det skal sies at Ørn fikk sine muligheter på slutten, men verken Marit Clausen (satte ballen over alene med keeper) eller Emilie Jordamo (skuddlobb som strøk tverrliggeren) klarte å sette ballen i mål.

Dermed er Ørn kun ett poeng foran Lyn - som innehar kvalikplassen - seks serierunder før slutt.

Næss innrømmer at det er fare på ferde, selv om det ikke snakkes noe om det i Ørn-leiren.

– Men vi må begynne å tenke på det, for det er ikke mange kamper igjen. Og slik det er nå blir alle de siste seks tøffe. Samtidig må vi bare gjøre som vi gjorde i store deler av kampen. Jeg synes ikke LSK presset oss så hardt. Den store forskjellen er at de setter sjansene, mens vi ikke gjør det. Og så er det så typisk at det igjen er dødballmål som senker oss. To ganger nå, og to ganger sist vi møtte dem. Det holder ikke, sier Næss.

Allerede til helgen er det ny kamp, da mot Vålerenga.