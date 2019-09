UEFA planter 600.000 trær i kampen mot EM-utslipp

Mesterskapet i 2020 er et spleiselag mellom tolv land. Dette betyr en fordeling av både goder og ulemper og mindre press på stadion- og infrastrukturutbygging.

Det som ikke har vært like mye kommunisert, er at den negative miljøeffekten likevel vil bli mye større på grunn av store avstander og mye reising for spillere, støtteapparat og fotballtilhengere.

– Det kommer til å bli mye forurensing og det er noe vi tar innover oss, sier UEFA-president Aleksander Ceferin, ifølge Reuters.

Som et første miljøtiltak, lover UEFA-presidenten at det vil bli plantet 50.000 trær i hvert av de arrangerende landene.

– Vi må gjøre mer enn dette, ikke minst av hensyn til kommende generasjoner. Vi kan ikke beskytte barna om det ikke er et miljø de kan vokse opp i, sier Ceferin.

Avgjørelsen om å gjøre EM til et paneuropeisk tiltak ble besluttet før Ceferin inntok sjefsstolen i UEFA, og han har liten tro på at eksperimentet vil bli gjentatt.

EM avsluttes med semifinaler og finale i London i juli neste år.

Følgende tolv land er med på å arrangere EM i fotball i 2020:

Aserbajdsjan (Baku)

Danmark (København)

England (London)

Irland (Dublin)

Italia (Roma)

Nederland (Amsterdam)

Romania (Buchuresti)

Russland (St. Petersburg)

Skottland (Glasgow)

Spania (Bilbao)

Tyskland (München)

Ungarn (Budapest)