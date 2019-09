Erling Braut Haaland ble friskmeldt til søndagens seriekamp, men nøyde seg med et innhopp da Salzburg hentet opp to mål og spilte 2-2 mot LASK.

Etter sju strake seirer i østerriksk eliteserie avga Salzburg poeng for første gang i høst, men laget berget poeng da Patson Daka utlignet i siste minutt mot laget som torsdag slo Rosenborg i europaligaen.

Haaland har slitt med forkjølelse etter at han tirsdag gjorde hattrick før pause i mesterligakampen mot Genk. Den unge nordmannen har pøst inn mål også i serien, der det ble 11 fulltreffere på de sju første kampene.

Haaland hadde seks ligakamper på rad med nettkjenning før søndagens kamp - og syv kamper på rad om man regner med Champions League-kampen mot Genk.

Lørdag deltok han verken på trening eller pressekonferanse, og det var knyttet usikkerhet til Haalands form og om han ville være aktuell for spill søndag. Han startet på benken og fikk se LASK ta to måls ledelse med mål av Thomas Goiginger og Dominik Frieser før det var spilt 20 minutter.

Daka reduserte etter en drøy halvtime, men LASK ledet fortsatt et snaut kvarter ut i 2. omgang og da ble Haaland kastet innpå for Smail Prevljak.

Han greide ikke å score, men Salzburg fikk uttelling i det 90. minutt da Daka gjorde 2-2 assistert av Takumi Minamino. Da hadde gjestene spilt et kvarter i overtall etter at LASK-spiller Petar Filipovic ble utvist for to gule kort.

Haaland ble stemt fram som rundens spiller i mesterligaen av UEFA.coms lesere etter hattricket mot Genk. Han var også på ukens lag i Champions League hos nettstedet ESPN.

Salzburg leder den østerrikske eliteserien med 22 poeng av 24 mulige. Det er fire poeng ned til Wolfsberg og fem til LASK.